Sắp xây 2 cây cầu khoảng 30.000 tỷ nối TPHCM - Đồng Nai

Đối với dự án cầu Cát Lái thay phà, nối xã Đại Phước (Đồng Nai) và phường Cát Lái (TPHCM), tổng chiều dài tuyến hơn 11,6km, phần cầu chính dài 4,7km, quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Trong đó, điểm đầu nằm trên đường Nguyễn Thị Định (TPHCM), cách nút giao Mỹ Thủy khoảng 400m. Điểm cuối kết nối vào đường cao tốc Bến Lức - Long Thành qua tỉnh Đồng Nai. Tổng chiều dài cầu và đường dẫn hơn 11,6km.

Tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 19.000 tỷ đồng với 3 phương án, trong đó đơn vị tư vấn kiến nghị đầu tư theo hình thức đối tác công tư, kết hợp vốn ngân sách nhà nước và vốn huy động từ nhà đầu tư.