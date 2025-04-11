Sập tường Hoàng thành Huế do mưa lũ

Sáng 4-11, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế, cho biết khoảng 15 m tường Hoàng thành bị sập do ảnh hưởng của mưa lũ.

Trước đó, mưa lũ kéo dài làm khu vực Hoàng thành Huế bị ngập sâu. Ngập lụt kéo dài khiến một đoạn tường Hoàng thành nằm ở phía đường Đặng Thái Thân bị sập vào chiều tối 2-11.