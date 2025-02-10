Sập trường học tại Indonesia: Hi vọng đang cạn dần với 59 học sinh mắc kẹt

Phạm Hà/VOV-Jakarta| 02/10/2025 20:42

Chiều nay (2/10) diễn ra buổi họp báo của các cơ quan liên quan tham gia tìm kiếm và cứu hộ trong vụ sập phòng cầu nguyện tại Trường Nội trú Hồi giáo Al Khozyni Đông Java của Indonesia.

Hi vọng đang cạn dần khi lực lượng cứu hộ không phát hiện dấu hiệu sự sống dưới đống đổ nát 3 ngày sau vụ sập. Phát biểu trong buổi họp báo chiều nay, Bộ trưởng Điều phối vấn đề Văn hóa và Phát triển con người Praktino cho biết, Tổng thống đã chỉ thị ông trực tiếp giám sát các nỗ lực tìm kiếm cứu nạn.

Trong vài ngày qua, Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn quốc gia (Basarnas) và Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Quốc gia (BNPB), phối hợp với lực lượng quân đội và cảnh sát quốc gia đã nỗ lực cứu hộ các nạn nhân. Các nỗ lực tìm kiếm được thực hiện hết sức thận trọng để đảm bảo nạn nhân được tìm thấy còn sống.  

sap truong hoc tai indonesia hi vong dang can dan voi 59 hoc sinh mac ket hinh anh 1
Thiết bị hạng nặng đã được sử dụng để tìm kiếm các nạn nhân. Nguồn: Basarnas

“Người đứng đầu Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai quốc gia đã chủ trì đối thoại và trao đổi với gia đình các học sinh về việc sơ tán bằng thiết bị hạng nặng. Với sự hỗ trợ tối đa các thiết bị mà lực lượng cứu hộ có, chúng tôi nhận thấy không còn dấu hiệu của sự sống, vì vậy các gia đình đã đồng ý sử dụng thiết bị hạng nặng để tìm kiếm các nạn nhân. Tuy nhiên việc sử dụng thiết bị hạng nặng vẫn thận trọng, vì vậy xin hãy cầu nguyện cho các nạn nhân và các gia đình được tiếp thêm sức mạnh để đối mặt với khó khăn này”, ông Praktino nói.

Ông Suharyanto, Giám đốc Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia (BNPB) cho biết, tính đến hôm nay có 103 người sống sót và 5 người thiệt mạng. Số người mất tích là 59. Đánh giá về hi vọng 59 người mất tích, ông Suharyanto cho biết về mặt khoa học, không có dấu hiệu nào của sự sống được tìm thấy. Đến sáng nay, lực lượng cứu hộ đã bước vào giai đoạn tiếp theo, cụ thể là tìm kiếm bằng thiết bị hạng nặng. Tuy nhiên các hoạt động được thực hiện rất thận trọng.

Tòa nhà trường Al Khoziny vẫn đang trong quá trình xây dựng khi bị sập vào ngày 29/9 vừa qua. Học sinh đang cầu nguyện buổi chiều ở tầng dưới của tòa nhà thì các tầng trên, vẫn đang được xây dựng, đổ sập xuống.

Rất đông phụ huynh hiện vẫn đang tập trung bên cạnh tòa nhà với hi vọng vào phép màu sẽ đến với con của họ. Khi thời hạn 72 giờ quan trọng trôi qua, hơn 300 nhân viên cứu hộ vẫn thay ca, tiếp tục nỗ lực tại hiện trường với xe cứu thương túc trực.

