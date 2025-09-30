Sập trường học ở Indonesia: Lực lượng cứu hộ chạy đua tìm kiếm 38 nạn nhân

Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Quốc gia Indonesia (BNPB) chiều nay (30/9) cho biết, 102 người đã được sơ tán kể từ khi tòa nhà sụp đổ, bao gồm 91 người tự thoát ra ngoài và 11 người được đội tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ. Ít nhất 77 học sinh bị thương đã được đưa đến bệnh viện địa phương, hầu hết nạn nhân bị gãy xương và chấn thương đầu. Hiện các đội tìm kiếm cứu nạn đang khẩn trương chạy đua để giải cứu gần 38 người vẫn còn mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Lực lượng cúu hộ đang khẩn trương đưa nạn nhân ra ngoài. (Ảnh: Basarnas)

Giám đốc Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia, Nanang Sigit xác nhận ít nhất 3 người đã thiệt mạng, trong khi công tác cứu hộ diễn ra chậm chạp và nguy hiểm, do kết cấu một phần toà nhà bị sập vẫn chưa ổn định, khiến việc sử dụng thiết bị cứu hộ hạng nặng gặp nhiều khó khăn. Lực lượng cứu hộ cũng tiếp cận được một học sinh vẫn còn sống sót dưới đống đổ nát, nhưng không thể đưa ra ngoài do không gian hạn chế, nên đang cung cấp oxy, nước và thực phẩm cho nạn nhân.

Người phát ngôn Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Indonesia, Abdul Muhari cho biết, nhà cầu nguyện đang được cải tạo, nhiều khả năng nguyên nhân sập là do kết cấu nền móng yếu không chịu được lượng bê tông mở rộng. Ông Abdul Muhari gọi vụ việc là "thảm họa lỗi công nghệ" và kêu gọi giám sát chặt chẽ cũng như tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn khi xây dựng trường học, để ngăn ngừa những thảm kịch tương tự.