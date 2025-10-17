Sắp tới sẽ không cần giấy xác nhận tình trạng hôn nhân khi mua bán đất, xe

Bộ Công an đang lấy ý kiến các bộ, ngành để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về bỏ thủ tục công chứng và xác nhận tình trạng hôn nhân trong các giao dịch mua bán đất, phương tiện giao thông đối với các trường hợp đã số hóa, làm sạch dữ liệu.

Dự thảo được xây dựng theo nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị quyết 205/NQ-CP, nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường sử dụng dữ liệu số, giảm giấy tờ công dân phải xuất trình.