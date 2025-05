Sắp ra mắt tác phẩm cuối cùng của cố diễn viên Kim Sae Ron

Một bản nhạc buồn giữa đời thực

Guitar Man là bộ phim ca nhạc kể về hành trình, mất mát và tình yêu của một thiên tài guitar, người cố gắng tìm kiếm hy vọng thông qua âm nhạc giữa hiện thực khắc nghiệt. MV dự kiến khởi chiếu vào ngày 30/5 tới.

Trong sáng ngày 21/5, tại họp báo của Guitar Man đã diễn ra tại Lotte Cinema World Tower Hall 20, quận Songpa, Seoul. Sự kiện có sự góp mặt của đạo diễn, diễn viên Lee Sun Jung và đạo diễn Kim Jong Myeon.

MV cuối cùng của Kim Sae Ron chuẩn bị ra mắt khán giả.

Nói về quá trình cộng tác với cố diễn viên Kim Sae Ron, Lee Sun Jung xúc động: “Khi làm phim, tôi phải liên tục nhìn vào gương mặt của Sae Ron. Điều đó thật sự rất khó khăn. Em ấy thậm chí xuất hiện trong cả giấc mơ của tôi, đó là phần đau đớn nhất". Cô nghẹn ngào chia sẻ thêm: “Lẽ ra hôm nay em ấy phải ngồi cạnh tôi, cùng chia sẻ khoảnh khắc này. Tôi thấy xấu hổ và đau lòng vì phải đứng một mình. Tôi đã khóc khi xem phim. Dù đã xem hàng ngàn lần trong quá trình dựng, câu chuyện của Sae Ron vẫn khiến tim tôi nhói lên”.

Lee Sun Jung tiết lộ, ban đầu vai diễn gần như đã được giao cho một diễn viên khác. Tuy nhiên, khi nảy ra ý tưởng mời Kim Sae Ron, cả ê-kíp đều rất đắn đo. Không ít người bày tỏ lo ngại rằng nếu bộ phim được quay nhưng không thể ra mắt vì những vấn đề riêng tư của Sae Ron, nó sẽ mãi bị chôn vùi trong im lặng. Một số người thậm chí còn thẳng thắn can ngăn, cho rằng đó là lựa chọn quá mạo hiểm.

Thế nhưng chính cuộc gặp gỡ định mệnh ấy đã làm thay đổi quyết định của Lee Sun Jung. Cô nhớ lại ánh mắt cháy bỏng niềm tin và nụ cười rạng rỡ của Sae Ron. Dù biết rõ Sae Ron xứng đáng góp mặt trong những dự án lớn hơn nhiều, nhưng nữ diễn viên lại dành trọn tâm huyết cho một MV nhỏ bé như Guitar Man. Khoảnh khắc đó khiến Lee Sun Jung không thể quay lưng và càng thêm vững tin để cùng Sae Ron hoàn thành tác phẩm này đến cùng.

Âm nhạc chữa lành, nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai

Trước đó, ngày 28/4, đoàn phim đã phát hành MV ca khúc chủ đề A World Without Pain. Bài hát do chính Lee Sun Jung sáng tác, biểu diễn và sản xuất đánh dấu tâm huyết trọn vẹn của cô với dự án đặc biệt này.

Guitar Man là tác phẩm cuối cùng của Kim Sae Ron trước khi qua đời vào tháng 2 vừa qua, hưởng dương 25 tuổi. Trong phim, cô vào vai Yoo Jin, nhân vật nữ chính đồng hành cùng một ban nhạc underground mang tên Volcano. Trong MV vừa ra mắt, Kim Sae Ron xuất hiện với nụ cười ấm áp và đôi mắt đầy cảm xúc. Phân cảnh cô rơi nước mắt lặng lẽ khiến khán giả nghẹn lòng, như một lời tạm biệt lặng thầm nhưng thấm đẫm chân thành.

Lee Sun Jung - Giám đốc điều hành công ty dược phẩm Sungwon Pharm, là người đảm nhiệm toàn bộ dự án từ đầu tư, sản xuất, đạo diễn cho đến diễn xuất. Cô cũng là trưởng nhóm nhạc Lee Sun Jung Band. Nói về Kim Sae Ron, Lee nghẹn lời: “Em ấy mang đến nguồn năng lượng tích cực cho cả đoàn phim. Tôi đã thực sự ấp ủ một ngày em ấy có thể trở lại rực rỡ. Giờ tôi chỉ mong em được yên bình, sống trong một thế giới không còn đau đớn như chính tên bài hát vậy".

Đạo diễn cũng thông báo rằng toàn bộ doanh thu từ MV sẽ được quyên góp cho Trung tâm phòng chống tự tử Hàn Quốc như một lời tưởng niệm thiêng liêng dành cho Kim Sae Ron.

Ra mắt vào ngày 30/5, Guitar Man không chỉ đưa khán giả đến với thế giới âm nhạc đầy cảm xúc, mà còn là dịp để nhớ đến Kim Sae Ron, người con gái từng toả sáng với đôi mắt biết nói, nay chỉ còn hiện hữu qua từng khung hình. Khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, tiếng đàn vẫn ngân lên. Và đâu đó, giữa giai điệu cuối cùng, người ta vẫn thấy nụ cười của cô - dịu dàng và mãi mãi.

Kim Sae Ron bắt đầu sự nghiệp từ năm 2001 với vai trò người mẫu nhí. Năm 2009, cô nhận được nhiều lời khen nhờ A Brand New Life, và vươn lên hàng sao sau vai diễn xuất sắc trong The Man from Nowhere (2010).

Suốt sự nghiệp, Sae Ron đã góp mặt trong nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình như:I Am a Dad, The Neighbor, Barbie, A Girl at My Door, Snowy Road, The Villagers, Mirror of the Witch, Leverage, The Great Shaman Ga Doo-shim...