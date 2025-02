Sắp ra mắt nền tảng chia sẻ thông tin tình báo an ninh mạng

Dự án xây dựng nền tảng chia sẻ thông tin tình báo an ninh mạng đã được Hiệp hội An ninh mạng quốc gia – NCA khởi động từ quý 3 năm ngoái.

Về mặt công nghệ, theo chuyên gia NCA, một nền tảng chia sẻ thông tin tình báo an ninh mạng không phải bất khả thi, và thực tế đã có khá nhiều mô hình tương tự trên thế giới.

Tại Việt Nam, nhiều người đã biết và thử triển khai mô hình ở quy mô doanh nghiệp. Tuy nhiên, để kết nối được theo mô hình hợp tác “công – tư” và cung cấp dịch vụ thương mại với giá hợp lý để ai cũng có thể tiếp cận thì hiện vẫn chưa có.

“Chúng tôi đã lên ý tưởng, trao đổi với các bên liên quan, từ cơ quan quản lý nhà nước là Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05, Bộ Công an, các hiệp hội, tổ chức, công ty an ninh mạng hàng đầu thế giới và Việt Nam. Từ đó, đi đến thống nhất, đề xuất xây dựng một nền tảng chia sẻ thông tin tình báo an ninh mạng, với 3 trụ cột nòng cốt là hợp tác công - tư về chia sẻ dữ liệu; hiệu năng cao trên hạ tầng khiêm tốn; giá thành hợp lý, cho phép ai cũng có thể tiếp cận”, ông Vũ Ngọc Sơn thông tin.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của trụ cột về giá thành, chuyên gia NCA phân tích: Dữ liệu hiện nay là tài sản giá trị, dữ liệu về thông tin tình báo an ninh mạng còn là tài sản giá trị cao.

Hiệp hội sẽ đứng ra tiếp xúc, đàm phán, ký kết với các hãng nước ngoài để có thể mang những dữ liệu tình báo an ninh mạng nước ngoài về Việt Nam, chia sẻ lại cho các thành viên, thay vì từng tổ chức phải tự đầu tư riêng lẻ.

Những dữ liệu tình báo an ninh mạng nước ngoài, kết hợp với các nguồn dữ liệu trong nước, sau đó sẽ được Hiệp hội tổng hợp, chuẩn hóa, làm giàu và chia sẻ; từ đó giúp các thành viên chủ động ứng phó sự cố, theo dõi các công cụ, kỹ thuật tấn công mới của tội phạm, cảnh báo sớm về các hiểm họa.