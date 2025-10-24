Sắp ra mắt Bản đồ Nông sản Việt

Việc lựa chọn bước đầu này không chỉ nhằm giới thiệu những sản phẩm tiêu biểu, mang dấu ấn đặc trưng của từng địa phương, mà còn tạo nền tảng cho quá trình hoàn thiện và mở rộng dữ liệu nông sản quốc gia trong thời gian tới. Qua đó, hướng tới mục tiêu xây dựng một cơ sở dữ liệu thống nhất, cập nhật, và minh bạch về sản phẩm nông sản Việt gắn kết nông dân - doanh nghiệp với người tiêu dùng, phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý, xúc tiến thương mại và quảng bá hình ảnh nông sản Việt trên cả thị trường trong nước và quốc tế.

Không chỉ dừng lại ở vai trò giới thiệu, Bản đồ Nông sản Việt được định hướng phát triển thành nền tảng tra cứu mở, cung cấp hệ thống thông tin toàn diện về nguồn gốc, vùng trồng, quy trình sản xuất, chứng nhận chất lượng, cũng như doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất và các kênh phân phối trong nước. Với nguồn dữ liệu này, bản đồ không chỉ là công cụ quảng bá, mà còn đóng vai trò cầu nối giữa người sản xuất, người tiêu dùng, nhà phân phối và đối tác xuất khẩu, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng giá trị thương hiệu nông sản Việt.