Sập giàn giáo nhà thờ, 36 người thiệt mạng 200 người bị thương

Sáng 1-10 xảy ra vụ sập giàn giáo tại một nhà thờ ở thị trấn Arerti (cách thủ đô Addis Ababa của Ethiopia) khoảng 70 km về phía đông, khiến ít nhất 36 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương, Đài Truyền hình Quốc gia Ethiopia EBC đưa tin.

Tai nạn xảy ra vào khoảng 7 giờ 45 phút sáng 1-10, khi hàng nghìn tín đồ đổ về nhà thờ để tham dự lễ hội thường niên kính Đức Mẹ Đồng Trinh. Giàn giáo bằng gỗ được dựng tạm phục vụ cho sự kiện đã bất ngờ đổ sập, chôn vùi nhiều người bên dưới.