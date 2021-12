Sắp diễn ra chuỗi sự kiện thể thao - giải trí lớn tại Hoa Tiên Paradise

Your browser does not support the audio element.

Sôi động những sắc màu lễ hội

Cách sân bay quốc tế Vinh 20 km, cách cầu Bến Thủy 10km, thuận tiện kết nối giữa Nghệ An - Hà Tĩnh và các tỉnh thành lân cận khu vực Bắc Trung Bộ, Hoa Tiên Paradise đã và đang hấp dẫn du khách. Bức tranh Hoa Tiên Paradise đang dần hiện hữu với những tiện ích, cảnh quan được tô điểm. Mùa Giáng sinh và đón năm mới tới đây, không gian này sẽ càng cuốn hút hơn bởi những sắc màu rực rỡ từ chuỗi sự kiện Hoa Tiên Fest Tour.

2 ngày nghỉ dưỡng và trải nghiệm thú vị cùng Hoa Tiên Fest Tour.

Được tổ chức bên bờ biển Xuân Thành (Hà Tĩnh) - một trong những bãi biển nguyên sơ đẹp nhất Bắc Trung Bộ, Hoa Tiên Fest Tour diễn ra trong 2 ngày 18 và 19/12 gồm nhiều hoạt động giải trí, biểu diễn nghệ thuật như giải golf Hoa Tiên Paradise Golf Tournament 2021, đêm nhạc Hoa Tình Acoustic, chương trình đua chó biểu diễn, cuộc thi ảnh Nét đẹp Hoa Tiên, sự kiện mở bán và trao sổ đỏ Hoa Tiên Panorama Gala…