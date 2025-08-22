Sắp có 150.000 trạm đổi pin cho xe máy điện trên cả nước

VinFast hôm nay cho hay sẽ triển khai hệ thống đổi pin lên tới 150.000 trạm tại tất cả các địa phương; đồng thời triển khai phiên bản xe đổi pin của các dòng xe máy điện hiện tại.
Theo đó, ngay trong tháng 10/2025, VinFast sẽ lắp đặt 1.000 trạm đổi pin đầu tiên, tiến tới đạt 50.000 trạm đổi pin vào cuối năm nay và hoàn tất toàn bộ hệ thống trong vòng 3 năm tới.
Các dòng xe máy điện đổi pin được VinFast thiết kế và trang bị tính năng tương tự xe bán kèm pin, khác biệt duy nhất nằm ở khoang chứa pin được thiết kế hai ngăn, hỗ trợ hai pin có thể tháo lắp và thay thế dễ dàng tại các trạm đổi pin công cộng, với dung lượng 1,5 kWh/pin.
Tùy vào nhu cầu sử dụng, khách hàng có thể thuê một hoặc hai pin để sử dụng, với mức phí thuê pin hàng tháng là 200.000 đồng/pin, phí đổi pin là 9.000 đồng/lần (đã bao gồm tiền sạc điện), đi được quãng đường tối đa 85 km/pin/lần sạc (điều kiện tiêu chuẩn), tương ứng với chi phí năng lượng cực rẻ so với chi phí mua xăng cho cùng quãng đường, đại diện VinFast cho hay.
Dự kiến, dòng xe đầu tiên được bổ sung phiên bản đổi pin là Evo với tên gọi Evo Max, sẽ chính thức ra mắt vào tháng 10/2025 với mức giá 20 triệu đồng. Sau đó, VinFast sẽ lần lượt ra mắt thêm ba dòng xe đổi pin khác ngay trong năm nay, bao gồm Feliz Max (24,9 triệu đồng), Verox Max (33,9 triệu đồng), Drift Max (39,9 triệu đồng).
Song song với phiên bản đổi pin, chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì phiên bản kèm pin cho những khách hàng muốn sở hữu xe trọn gói và tự sạc tại nhà. Khách hàng cũng có thể mua xe thuê pin và tự sạc tại nhà, tùy theo nhu cầu sử dụng, đại diện VinFast cho biết thêm.