Sắp có 150.000 trạm đổi pin cho xe máy điện trên cả nước

Các dòng xe máy điện đổi pin được VinFast thiết kế và trang bị tính năng tương tự xe bán kèm pin, khác biệt duy nhất nằm ở khoang chứa pin được thiết kế hai ngăn, hỗ trợ hai pin có thể tháo lắp và thay thế dễ dàng tại các trạm đổi pin công cộng, với dung lượng 1,5 kWh/pin.

Tùy vào nhu cầu sử dụng, khách hàng có thể thuê một hoặc hai pin để sử dụng, với mức phí thuê pin hàng tháng là 200.000 đồng/pin, phí đổi pin là 9.000 đồng/lần (đã bao gồm tiền sạc điện), đi được quãng đường tối đa 85 km/pin/lần sạc (điều kiện tiêu chuẩn), tương ứng với chi phí năng lượng cực rẻ so với chi phí mua xăng cho cùng quãng đường, đại diện VinFast cho hay.