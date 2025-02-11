Sập cầu ở Quảng Ngãi, người đi xe máy rơi xuống dòng nước chảy xiết

Sáng 2/11, ông Phạm Quang Sự, Chủ tịch UBND xã Bình Minh xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sập cầu khiến một người đi xe máy rơi xuống nước.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h20 sáng cùng ngày, khi nhiều người dân đang lưu thông qua cầu Cây Sung (thôn Phước An), phần kết cấu giữa cầu bất ngờ gãy sập. Một người đàn ông cùng xe máy rơi xuống dòng nước, may mắn bơi được vào bờ an toàn.