Sập cầu ở Quảng Ngãi, người đi xe máy rơi xuống dòng nước chảy xiết

Hà Nam| 02/11/2025 12:36

Cầu Cây Sung ở xã Bình Minh (tỉnh Quảng Ngãi) bất ngờ đổ sập trong mưa lớn, khiến một người đi xe máy rơi xuống dòng nước chảy xiết và hơn 1.200 hộ dân trong khu vực bị cô lập.

Sáng 2/11, ông Phạm Quang Sự, Chủ tịch UBND xã Bình Minh xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sập cầu khiến một người đi xe máy rơi xuống nước.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h20 sáng cùng ngày, khi nhiều người dân đang lưu thông qua cầu Cây Sung (thôn Phước An), phần kết cấu giữa cầu bất ngờ gãy sập. Một người đàn ông cùng xe máy rơi xuống dòng nước, may mắn bơi được vào bờ an toàn.

z7180211361706_03ab0b00c9bc87bc0aa39622687a14da.jpg
Nước lũ lớn từ con suối đầu nguồn đổ về, chảy xiết làm sập cầu Cây Sung. Ảnh: N.X

Cầu Cây Sung dài khoảng 12m, rộng 5m, nối ba xóm Châu Lộc, Châu Bình và Châu Long. Sự cố khiến khoảng 316 hộ dân với hơn 1.280 người trong khu vực bị chia cắt hoàn toàn.

Ông Sự cho biết, ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, giăng dây cảnh báo và túc trực 24/24 để đảm bảo an toàn.

Chính quyền xã đang phối hợp triển khai phương án khắc phục tạm thời, đồng thời huy động ghe, ca nô vận chuyển nhu yếu phẩm cho người dân bị cô lập.

z7180211343317_d5fe3f3950252b9abb4cd155d36c7041.jpg
Cầu sập khiến một người rơi xuống nước, may mắn thoát chết. Ảnh: N.X

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện mưa lớn kéo dài, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa hơn 300mm. Độ ẩm đất đạt mức bão hòa trên 85%, làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất và lũ quét tại các khu vực miền núi.

