Sắp bỏ thuế khoán: hộ kinh doanh lo không sử dụng được phần mềm, chữ ký số

Nhiều trăn trở, băn khoăn

Theo thống kê của Cục Thuế, sau ngày 31-12-2025 có khoảng 5 triệu hộ kinh doanh buộc phải chuyển sang tự khai, tự tính và tự nộp thuế theo doanh thu thay vì nộp một mức thuế khoán như bao năm nay.

Riêng tại TP.HCM, thống kê của Thuế TP.HCM cho biết tính đến ngày 17-9-2025 tổng số hộ kinh doanh do Thuế TP.HCM đang quản lý là 361.879 hộ. Trong đó địa bàn TP.HCM cũ là 243.356 hộ, địa bàn Bình Dương trước đây 87.364 hộ và địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu cũ là 31.159 hộ.

Trong số này có 19.060 hộ kinh doanh đã nộp thuế theo phương pháp kê khai, còn 257.389 hộ thuộc diện khoán thuế, chiếm tỉ lệ 71,13% so với tổng số hộ kinh doanh và chiếm 93,1% so với tổng số hộ phải nộp thuế.

Nhiều hộ kinh doanh chia sẻ tại hội thảo "Sắp bỏ thuế khoán, hộ kinh doanh cần chuẩn bị gì?" do Cục Thuế (Bộ Tài chính), Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), Ủy ban Nhân dân TP.HCM, Sở Công Thương TP.HCM, báo Tuổi Trẻ tổ chức ngày 8-10-2025 rằng họ rất lo ngại về thủ tục, kế toán, hóa đơn điện tử, chữ ký số, nộp thuế lưu trữ hồ sơ… khi thời điểm bỏ thuế khoán đang đến gần.

Theo đó ông Nguyễn Xuân Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, phó chủ tịch UBND phường An Đông (TP.HCM) cho biết việc bỏ thuế khoán mang ý nghĩa lớn trong việc tạo ra sự minh bạch và công bằng trong chính sách thuế, hướng tới quản lý thuế hiện đại dựa trên dữ liệu số. Cách làm này khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp, thuận lợi hơn trong tiếp cận tín dụng và thúc đẩy chuyển đổi số (thông qua kê khai, bán hàng trực tuyến…).

Ông Nguyễn Xuân Thành cho biết bắt đầu thực hiện sẽ rất khó, nhưng có hộ kinh doanh nhìn nhận nếu làm được rồi thì thấy thuận lợi, giúp hướng đến phát triển bền vững. Dù vậy, trong quá trình trao đổi, nhiều hộ kinh doanh cũng bày tỏ các lo ngại về thủ tục, ghi chép, kế toán, hóa đơn điện tử, chữ ký số, việc nộp thuế, lưu trữ hồ sơ…

Ông Mai Sơn - Phó cục trưởng Cục Thuế - Bộ Tài chính cho biết chủ trương xóa bỏ hình thức thuế khoán đối với hộ kinh doanh kể từ ngày 1-1-2026 theo các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ. Đây là một chủ đề được bà con, các hộ kinh doanh quan tâm.

Dưới góc độ là cơ quan quản lý thuế, ngành Thuế tôi thấu hiểu những băn khoăn, e ngại của tất cả những hộ kinh doanh đang nộp thuế theo phương pháp khoán, chuẩn bị chuyển đổi sang hình thức kê khai, ông Mai Sơn chia sẻ.

Theo ông Mai Sơn, có lẽ câu hỏi nhiều người đang đặt ra là “Vì sao phải chuyển đổi?”, “Đang ổn định tại sao lại cần thay đổi?”.