Sắp bỏ thuế khoán: hộ kinh doanh lo không sử dụng được phần mềm, chữ ký số

Nhiều trăn trở, băn khoăn
Theo thống kê của Cục Thuế, sau ngày 31-12-2025 có khoảng 5 triệu hộ kinh doanh buộc phải chuyển sang tự khai, tự tính và tự nộp thuế theo doanh thu thay vì nộp một mức thuế khoán như bao năm nay.
Riêng tại TP.HCM, thống kê của Thuế TP.HCM cho biết tính đến ngày 17-9-2025 tổng số hộ kinh doanh do Thuế TP.HCM đang quản lý là 361.879 hộ. Trong đó địa bàn TP.HCM cũ là 243.356 hộ, địa bàn Bình Dương trước đây 87.364 hộ và địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu cũ là 31.159 hộ.
Trong số này có 19.060 hộ kinh doanh đã nộp thuế theo phương pháp kê khai, còn 257.389 hộ thuộc diện khoán thuế, chiếm tỉ lệ 71,13% so với tổng số hộ kinh doanh và chiếm 93,1% so với tổng số hộ phải nộp thuế.
Nhiều hộ kinh doanh chia sẻ tại hội thảo "Sắp bỏ thuế khoán, hộ kinh doanh cần chuẩn bị gì?" do Cục Thuế (Bộ Tài chính), Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), Ủy ban Nhân dân TP.HCM, Sở Công Thương TP.HCM, báo Tuổi Trẻ tổ chức ngày 8-10-2025 rằng họ rất lo ngại về thủ tục, kế toán, hóa đơn điện tử, chữ ký số, nộp thuế lưu trữ hồ sơ… khi thời điểm bỏ thuế khoán đang đến gần.
Theo đó ông Nguyễn Xuân Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, phó chủ tịch UBND phường An Đông (TP.HCM) cho biết việc bỏ thuế khoán mang ý nghĩa lớn trong việc tạo ra sự minh bạch và công bằng trong chính sách thuế, hướng tới quản lý thuế hiện đại dựa trên dữ liệu số. Cách làm này khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp, thuận lợi hơn trong tiếp cận tín dụng và thúc đẩy chuyển đổi số (thông qua kê khai, bán hàng trực tuyến…).
Ông Nguyễn Xuân Thành cho biết bắt đầu thực hiện sẽ rất khó, nhưng có hộ kinh doanh nhìn nhận nếu làm được rồi thì thấy thuận lợi, giúp hướng đến phát triển bền vững. Dù vậy, trong quá trình trao đổi, nhiều hộ kinh doanh cũng bày tỏ các lo ngại về thủ tục, ghi chép, kế toán, hóa đơn điện tử, chữ ký số, việc nộp thuế, lưu trữ hồ sơ…
Ông Mai Sơn - Phó cục trưởng Cục Thuế - Bộ Tài chính cho biết chủ trương xóa bỏ hình thức thuế khoán đối với hộ kinh doanh kể từ ngày 1-1-2026 theo các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ. Đây là một chủ đề được bà con, các hộ kinh doanh quan tâm.
Dưới góc độ là cơ quan quản lý thuế, ngành Thuế tôi thấu hiểu những băn khoăn, e ngại của tất cả những hộ kinh doanh đang nộp thuế theo phương pháp khoán, chuẩn bị chuyển đổi sang hình thức kê khai, ông Mai Sơn chia sẻ.
Theo ông Mai Sơn, có lẽ câu hỏi nhiều người đang đặt ra là “Vì sao phải chuyển đổi?”, “Đang ổn định tại sao lại cần thay đổi?”.
Hiện nay, phần lớn bà con hộ kinh doanh, đặc biệt là các chủ hộ ở độ tuổi trung niên vẫn quen hoạt động theo kinh nghiệm cá nhân, không thực hiện sổ sách kế toán bài bản.
Mặt khác, có không ít chủ hộ kinh doanh còn tâm lý e ngại thủ tục hành chính, trong khi doanh nghiệp được trang bị đầy đủ công cụ quản lý, công nghệ và nhân sự chuyên trách. Điều này khiến việc triển khai các dịch vụ thuế điện tử, hóa đơn điện tử và các chương trình hỗ trợ hộ kinh doanh chưa thể đạt được hiệu quả như mong muốn.
Ngành Thuế luôn mong muốn và nỗ lực để hộ kinh doanh được hỗ trợ, được phục vụ và hưởng các chính sách hỗ trợ thuận lợi như doanh nghiệp. Đó là coi hộ kinh doanh là một bộ phận quan trọng trong nền kinh tế tư nhân, cần được đồng hành và phát triển bền vững.
“Xuất phát từ thực tế đó, theo Nghị quyết số 68, tiến tới xóa bỏ thuế khoán và chuyển toàn bộ hộ kinh doanh sang phương pháp kê khai. Đây là một bước chuyển quan trọng nhằm xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng và hiện đại hơn. Chủ trương này không nhằm để tăng thu ngân sách, mà quan trọng hơn là tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của chính các hộ kinh doanh, bảo đảm sự công bằng và minh bạch cho hoạt động kinh tế”, ông Mai Sơn nhấn mạnh.
Phó cục trưởng Cục Thuế cũng giải thích việc minh bạch, rõ ràng trong kinh doanh sẽ trực tiếp có lợi cho bà con. Khi doanh thu, chi phí hàng ngày được ghi chép đây đủ, bà con sẽ biết được tháng này bán được bao nhiêu, chi bao nhiêu, lãi lỗ như thế nào, từ đó chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh trong tương lai - không còn phải ước đoán hay sợ nhầm lẫn. Thực tế, nhiều hộ kinh doanh đã nhận thấy lợi ích của việc chuyển đổi và chủ động thực hiện chuyển đổi.
Theo chuyên gia Quách Chánh Đại Thanh Tâm - CEO Công ty Tapro, đến ngày 17-9-2025, việc chuyển đổi lên doanh nghiệp giúp hộ kinh doanh nâng uy tín, dễ tiếp cận vốn, tuân thủ pháp luật và minh bạch tài chính, đồng thời được hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.
Tuy vậy, quá trình chuyển đổi vẫn gặp năm nhóm rào cản: Tâm lý và thói quen sợ thuế, ngại thay đổi, quản lý kiểu gia đình; chi phí và thủ tục phức tạp, tốn ké; chưa hiểu rõ quy định kế toán - thuế; quản trị và nhân sự ( thiếu kỹ năng quản lý bài bản); vốn và thị trường ( khó minh bạch tài chính để vay vốn, áp lực cạnh tranh lớn); chính sách và hỗ trợ ( chưa thực sự hiệu quả, thiếu tư vấn đồng hành).
Ngành thuế sẽ hỗ trợ tối đa cho hộ kinh doanh
Để chuyển đổi sang thuế kê khai, “Vậy thì hộ kinh doanh phải làm gì khi chuyển đổi?”. Trả lời câu hỏi này, ông Mai Sơn khẳng định việc chuyển từ thuế khoán sang kê khai sẽ không quá phức tạp như nhiều người nghĩ. Bà con chỉ cần làm quen vớ việc ghi chép sổ sách theo chế đô quy định đầy đủ, đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử nếu thuộc đối tượng theo quy định; đồng thời làm quen với các ứng dụng hỗ trợ khai, nộp thuế điện tử như eTax Mobile.
Hiện cơ quan Thuế đã cung cấp miễn phí các dịch vụ thuế điện tử tích hợp từ đăng ký thuế, kê khai đến nộp thuế, giúp hộ kinh doanh có thể kê khai, nộp thuế nhanh chóng, mọi lúc, mọi nơi chỉ với vài thao tác trên điện thoại thông minh, máy tính mà không phải trực tiếp đến cơ quan thuế.
Để bà con yên tâm chuyển đổi, lãnh đạo Cục Thuế cho biết ngành Thuế đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ trên tinh thần đồng hành cùng người nộp thuế.
Thứ nhất, ngành Thuế xác định việc tham mưu hoàn thiện thể chế, chính sách là bước đi đầu tiên và quan trọng hàng đầu. Cụ thể, ngành Thuế đã tham mưu sửa đổi Luật Quản lý thuế, đồng thời phối hợp rà soát các luật thuế liên quan như thuế Luật Giá trị gia tăng, Luật Thuế Thu nhập cá nhân để bảo đảm phù hợp với định hướng mới.
Đơn cử, dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện đề xuất phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân trên thu nhập, tức là doanh thu trừ chi phí đối với những hộ kinh doanh có đầy đủ sổ sách kế toán.
“Quy định này sẽ khuyến khích hộ kinh doanh minh bạch chi phí, mạnh dạn đầu tư mở rộng kinh doanh mà không lo bị thiệt về thuế so với doanh nghiệp. Nói cách khác, hộ kinh doanh làm ăn lớn nếu có sổ sách bài bản sẽ được tính thuế trên lợi nhuận giống như doanh nghiệp, thay vì nộp thuế khoán trên doanh thu như trước.
Những điều chỉnh này nhằm đảm bảo khi hộ kinh doanh mở rộng quy mô sẽ không chịu bất kỳ thiệt thòi nào so với việc thành lập doanh nghiệp, giúp bà con yên tâm trong việc phát triển kinh doanh”, ông Mai Sơn thông tin.
Bên cạnh đó, Cục Quản lý giám sát kế toán kiểm toán (Bộ Tài chính) đang báo cáo, đề xuất sửa đổi các quy định về chế độ kế toán đối với hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ theo hướng đơn giản, dễ thực hiện, không làm phát sinh nhân sự kế toán. Mục tiêu là để khi hộ kinh doanh chuyển lên thành doanh nghiệp siêu nhỏ, chủ hộ vẫn có thể tự duy trì sổ sách trên nền tảng ứng dụng hỗ trợ, không cần phải thuê thêm kế toán chuyên trách.
Song song đó, ngành Thuế cũng làm việc với các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ (phần mềm kế toán, hóa đơn...) để cung cấp, hỗ trợ các gói sử dụng với chi phí ưu đại, phù hợp tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hộ kinh doanh trong việc tuân thủ chế độ kế toán và hóa đơn chứng từ
Cùng với việc hoàn thiện chính sách, ngành Thuế đặc biệt chú trọng hiện đại hóa công tác quản lý thuế để giảm gánh nặng thủ tục hành chính cho người nộp thuế. Chúng tôi đã và đang đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa, cải cách thủ tục hành chính về thuế
“Chúng tôi đã rà soát để cắt giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục và 30% chi phí tuân thủ cho hộ kinh doanh. Trên thực tiễn là cắt giảm 44% các thủ tục hành chính và đảm bảo toàn trình trên điện tử để hỗ trợ thuận lợi cho hộ kinh doanh.
Các thủ tục ưu tiên đơn giản hóa gồm đăng ký thuế, tạm ngừng kinh doanh, khai thuế, nộp thuế điện tử, sử dụng hóa đơn, kê khai miễn giảm thuế… Tất cả mẫu biểu, tờ khai thuế liên quan đến hộ kinh doanh sẽ được rút gọn, loại bỏ trường thông tin không cần thiết, chuyển tối đa sang hình thức điện tử để bà con chỉ cần thao tác trên máy tính hoặc điện thoại thông minh thay vì phải nộp hồ sơ giấy” - phó cục trưởng Cục Thuế chia sẻ.
Cũng theo lãnh đạo Cục Thuế, trong quý 4 này sẽ nâng nâng cấp hệ thống eTax Mobile và các ứng dụng liên quan, hướng tới xây dựng hệ sinh thái thuế điện tử thông minh dành riêng cho hộ, cá nhân kinh doanh. Mục tiêu là giúp bà con “nhập vai” người nộp thuế điện tử một cách thuận lợi nhất.
Hệ thống tự đề xuất sẵn các chỉ tiêu doanh thu, thuế phải nộp dựa trên dữ liệu như hóa đơn điện tử, thông tin đăng ký thuế của hộ kinh doanh. Bà con chỉ cần kiểm tra và xác nhận thông tin. Đây chính là bước cải cách tạo thuận lợi tối đa, giúp việc kê khai thuế trở nên đơn giản, nhẹ nhàng, giảm thiểu sai sót và thời gian cho bà con.
Song song với giải pháp về thể chế và công nghệ, công tác tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh được ngành Thuế xác định là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt để hướng dẫn, giải đáp, các thắc mắc, băn khoăn của các hộ kinh doanh.
“Chúng tôi rất thấu hiểu rằng phần lớn hộ kinh doanh nhỏ lẻ lâu nay quen làm theo kinh nghiệm, ít có thói quen tìm hiểu văn bản pháp luật và cũng e ngại khi tiếp xúc với cơ quan thuế và các cơ quan pháp luật. Do đó nội dung tuyên truyền được thiết kế hết sức đơn giản, dễ hiểu, gần gũi với từng nhóm đối tượng.
Đặc biệt, chúng tôi chú trọng tuyên truyền về việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn từ máy tính tiền. Đây là công cụ hữu ích để hộ kinh doanh quản lý doanh thu minh bạch, tránh rủi ro mua bán hóa đơn giả và giảm thời gian báo cáo thuế”, ông Mai Sơn nói.
Nhiều đề xuất hỗ trợ hộ kinh doanh
Thời gian qua UBND phường An Đông đã tăng cường tuyên truyền trực tiếp lẫn qua kênh trực tuyến, nhưng nhìn chung tâm lý lo ngại của người dân vẫn còn nhiều, cần được hỗ trợ thêm.
Ông Nguyễn Xuân Thành thay mặt các các thương nhân, hộ kinh doanh trên phường An Đông để chuyển đến cơ quan chức năng 5 đề xuất hỗ trợ khi bỏ thuế khoán, chuyển sang thuế kê khai.
Đầu tiên là đẩy mạnh tuyên truyền. Cần có người đến hướng dẫn trực tiếp, phát tờ rơi gồm các nhóm thông tin quan trọng (thời điểm chuyển đổ, ưu điểm có so sánh, nội dung hỗ trợ từ chính quyền và ngành thuế, công việc cần làm trước và sau 1-1-2026, kênh trực tuyến để tư vấn và phản hồi).
Thứ hai, đề nghị doanh nghiệp phần mềm miễn phí ít nhất 1 năm sử dụng đầu tiên và tập huấn sử dụng. Thứ ba, xây dựng đường dây nóng hỗ trợ nghiệp vụ, kỹ thuật. Thứ tư, giới thiệu các đơn vị kế toán uy tín, giá rẻ. Thứ năm, kiến nghị không xử phạt sai phạm lần đầu, nhằm tạo sự đồng thuận và khuyến khích hộ kinh doanh thực hiện chủ trương