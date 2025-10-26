Sập bẫy lừa đảo, cụ bà vô tình lãi lớn

Theo Ch7HD News, đầu tháng 10, một phụ nữ 70 tuổi ở Bangkok nhận được cuộc gọi của kẻ tự xưng là cảnh sát, cáo buộc tài khoản ngân hàng của bà liên quan đến một vụ rửa tiền.

Lo sợ rắc rối pháp lý, bà đã chuyển 410.000 baht (khoảng 315 triệu đồng) vào một tài khoản ở Hong Kong theo hướng dẫn của kẻ lừa đảo. Ngân hàng sau đó đã phong tỏa tài khoản của bà do phát hiện dấu hiệu bất thường.

Tuy nhiên, kẻ lừa đảo tiếp tục thuyết phục bà rút toàn bộ tiền tiết kiệm còn lại để mua vàng và giao nộp cho chúng. Tin lời, trong nhiều ngày, bà đã chi hơn 14 triệu baht (hơn 10,8 tỷ đồng) để mua vàng.