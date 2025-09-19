Sắp bay kiểm tra hệ thống cất hạ cánh ở sân bay Long Thành

Trong đợt bay hiệu chuẩn lần này, ATTECH sẽ thực hiện kiểm tra hai hệ thống hỗ trợ hạ cánh chính xác ILS/DME, một hệ thống dẫn đường VOR/DME, hệ thống đèn hiệu sân bay, các hệ thống giám sát radar và ADS-B cùng các phương thức bay liên quan đến các thiết bị này.

Theo VATM, đây là bước kiểm tra bắt buộc và quan trọng trong lộ trình đưa sân bay Long Thành vào khai thác. Việc bay kiểm tra nhằm đánh giá độ chính xác, tính toàn vẹn của các hệ thống thiết bị bảo đảm hoạt động bay, theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), đồng thời đánh giá sự phù hợp của các phương thức bay mới.

Đầu tháng 8 vừa qua, VATM cũng phối hợp với ACV tổ chức chuyến bay kiểm tra, đánh giá phương thức bay tại Long Thành, sử dụng máy bay Beechcraft King Air 350ER.

Theo ACV, sau khi hoàn tất các đợt kiểm tra, ngày 19-12 tới, sân bay Long Thành sẽ đón chuyến bay đầu tiên từ Hà Nội. Máy bay sẽ lăn vào nhà ga hoàn thiện qua hệ thống ống lồng, hoàn tất thủ tục khánh thành giai đoạn đầu của dự án.