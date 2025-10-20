Sập bẫy ‘chat sex’ tinh vi chỉ sau 3 bước, nạn nhân mất hàng chục triệu đồng

Tiếp đó, các đối tượng sẽ bí mật quay lại màn hình, ghi hình toàn bộ nội dung nhạy cảm của nạn nhân. Sau đó, chúng sẽ dùng chính các video/hình ảnh nêu trên để tống tiền nạn nhân.

Ở bước làm quen, đối tượng lừa đảo lập tài khoản ảo, dùng hình ảnh phụ nữ trẻ đẹp, ăn mặc gợi cảm để chủ động nhắn tin làm quen, gạ gẫm "chat sex".

Không ít người, vì hoảng sợ, đã chuyển hàng chục triệu đồng để những nội dung nhạy cảm không bị phát tán.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo, người dùng mạng xã hội không kết bạn, không trò chuyện với người lạ có dấu hiệu gạ gẫm, mời gọi tham gia các hoạt động nhạy cảm trên mạng xã hội; đồng thời, tuyệt đối không tham gia các hội nhóm đồi trụy, không chia sẻ hay gửi hình ảnh, video riêng tư cho người không quen biết.

"Nếu bị đe dọa, tống tiền, tuyệt đối không chuyển tiền, mà cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý theo quy định", Công an TP Hà Nội khuyến cáo.