Sao Vpop biểu diễn tại sân khấu quốc tế: Idol được khen tới tấp, người thì... chán chẳng buồn nói!

Mỹ Anh tại "Head In The Clouds 2021"

Noo Phước Thịnh xuất hiện cực điển trai và phong độ trong bộ vest đen, cùng vũ đoàn Bước Nhảy biểu diễn bản hit mới vừa ra mắt khi đó "I'm Still Loving You". Chất giọng của nam nghệ sĩ được đánh giá rất cao.

Sáng 8/11 (Giờ Việt Nam), sự kiện âm nhạc 88risings đã chính thức diễn ra trong sự theo dõi của hàng triệu khán giả trên khắp Thế giới. Trước đó, 88Rising công bố danh sách những nghệ sĩ sẽ tham dự lễ hội âm nhạc Head In The Clouds 2021 với nhiều tên tuổi lớn. Trong đó, Mỹ Anh là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất được mời tham dự sự kiện này.

Cô đã trình diễn năm ca khúc với chất giọng vô cùng ổn định. Mỹ Anh nhanh chóng nhận được tiếng vang và đưa âm nhạc của mình đến gần hơn với công chúng.

Chi Pu tại "Double Happiness - Winter Wonder Festival"

Chi Pu là nghệ sĩ bị... chê trong danh sách này. Cụ thể, góp mặt tại sự kiện "Double Happiness - Winter Wonder Festival", Chi Pu đã thể hiện hai ca khúc Mơ Anh và Talk To Me. Trong đó, ca khúc Mơ Anh là bản EDM căng tràn năng lượng vừa được Chi Pu phát hành trong thời gian vừa qua. Còn Talk To Me lại được nữ ca sĩ kết hợp cùng vũ đoàn hoành tráng tạo nên màn trình diễn ấn tượng về phần nhìn. Tuy nhiên, nhiều người khẳng định nữ nghệ sĩ... hát nhép còn trật nhịp.