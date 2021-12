Sao Việt 'ứa nước mắt' khi Đen Vâu hát 'Mang Tiền Về Cho Mẹ'

Tối ngày 29/12, Đen Vâu chính thức cho ra mắt MV Mang Tiền Về Cho Mẹ và ngay lập tức tạo nên cú nổ trên mạng xã hội. Ca khúc lần này được nam rapper lấy chủ đề tình mẫu tử đầy ý nghĩa và gần gũi trong cuộc sống đời thường.

Chỉ sau vài giờ lên sóng, MV đã đạt Top 1 trending YouTube. Hiện tại, Mang Tiền Về Cho Mẹ đã đạt gần 4 triệu view, hơn 28 nghìn bình luận, cho thấy sự quan tâm của khán giả dành cho MV của Đen Vâu là rất lớn.