Sao Việt phẫn nộ đặt nghi vấn chuyện bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến chết

Tối 22/12, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM nhận tin báo từ một bệnh viện ở phường 22, quận Bình Thạnh về việc một bé gái nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở, trên người có nhiều vết thương. Ngay sau đó, Công an quận Bình Thạnh có mặt lấy lời các nhân chứng, những người liên quan để điều tra, làm rõ vụ việc. Kết quả điều tra bước đầu, Công an xác định cháu bé 8 tuổi sống cùng bố ruột và Trang (người tình của bố) tại chung cư Sài Gòn Pearl.

Trong thời gian sinh sống chung, Trang thường xuyên bạo hành cháu bé. Ngày 28/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, đã tống đạt lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Võ Nguyễn Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) về tội 'hành hạ người khác'. Trang được xác định đã có hành vi hành hạ bé N.T.V.A. (8 tuổi) tại chung cư Sài Gòn Pearl, phường quận Bình Thạnh khiến nạn nhân tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện vào ngày 22/12.