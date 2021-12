Sao Việt làm từ thiện tích cực nhất năm 2021

Nhờ suy nghĩ tích cực, Quyền Linh đã kiên trì với hoạt động thiện nguyện ròng rã sốt 4 tháng dù từng vài lần muốn dừng lại. Anh đi không kể nắng mưa, cố đi nhiều nơi nhất có thể. Nhưng rồi, anh thấy sức của mình cứ vơi dần, những nơi anh đến càng ít lại và khó đi hơn. Nhiều nơi Quyền Linh đến, người dân mừng rỡ. Họ vui khi thấy Quyền Linh còn hơn cả được nhận quà. Đó là niềm hạnh phúc, an ủi, tiếp thêm động lực để MC tiếp tục hành trình của mình.

Sau đợt làm thiện nguyện này, Quyền Linh cũng nói vui ngoại hình anh hiện rất khó lên truyền hình: "Mặt tôi hiện sợ khó tút tát lại. Tóc tôi bạc nhiều, da nhăn sạm, lưng thì khọm cả rồi. Tôi nhìn như già đi nhiều tuổi".

Trong thời gian dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp tại TP.HCM, nhiều nghệ sĩ Việt đã thực hiện quyên góp và hỗ trợ, vận chuyển để đưa thực phẩm thiết yếu đến tay người dân. Theo đó, MC Đại Nghĩa là một trong những nghệ sĩ có hoạt động thiện nguyện tích cực để giúp đỡ bà con khó khăn tại địa phương.

MC Đại Nghĩa nổi tiếng sống tích cực vì cộng đồng.

MC Đại Nghĩa cũng là một trong những nghệ sĩ luôn đi tiên phong trong việc chung tay cùng những địa phương, điểm nóng vì dịch bệnh trên cả nước. Hết phát lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân trong khu vực phong toả, anh lại tới giải cứu nông sản, ủng hộ thuốc men, vật dụng y tế cần thiết để đội ngũ y bác sĩ kịp thời chẩn đoán và điều trị.

Đại Nghĩa còn là nghệ sĩ được yêu mến bởi lối sống tích cực, vì cộng đồng. Nam danh hài kiêm MC thường xuyên chia sẻ, anh không đam mê hàng hiệu, hưởng thụ cuộc sống mà dùng tiền mình kiếm được phần lớn dành cho việc từ thiện, giúp đỡ người nghèo.

Your browser does not support the video tag.

Hà Lan