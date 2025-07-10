Sao Việt khỏe đẹp: Hiền Thục tập yoga, đạp xe giữ dáng

Ở tuổi 45, nhiều phụ nữ bắt đầu đối diện với những thay đổi rõ rệt về vóc dáng, sức khỏe và làn da. Thế nhưng, ca sĩ Hiền Thục vẫn khiến khán giả ngỡ ngàng khi xuất hiện với ngoại hình mảnh mai, tươi trẻ chẳng khác gì thời đôi mươi. Bí quyết giữ dáng ''không tuổi'' của nữ ca sĩ đến từ sự kết hợp hài hòa giữa tập luyện, ăn uống khoa học và lối sống tích cực.

Tập luyện đều đặn: Yoga, đạp xe và vận động mọi lúc mọi nơi

Hiền Thục duy trì thói quen tập yoga hàng ngày để tăng độ dẻo dai, giúp cơ bắp săn chắc và giữ tinh thần cân bằng. Yoga cũng giúp cải thiện tuần hoàn, giảm căng thẳng - điều cần thiết khi bước vào giai đoạn trung niên.

Nữ ca sĩ còn tích cực tham gia các hoạt động ngoài trời như đạp xe, đánh cầu lông cùng con gái. Những bộ môn này vừa giúp tiêu hao năng lượng, vừa tăng sự gắn kết gia đình.

Một điểm đặc biệt là Hiền Thục không bao giờ ngồi quá lâu một chỗ. Cô thường tranh thủ đi bộ, di chuyển nhẹ nhàng ngay cả trong lúc làm việc để tránh mỡ thừa tích tụ và giữ cho cơ thể luôn linh hoạt.

Chế độ ăn uống: Ăn chay định kỳ, nhiều rau xanh và hạn chế đường

Hiền Thục theo đuổi thói quen ăn chay theo chu kỳ, có khi kéo dài từ 1-3 tháng mỗi năm. Cô cho rằng ăn chay giúp thanh lọc cơ thể, đồng thời mang lại cảm giác nhẹ nhàng, khỏe mạnh hơn.

Trong thực đơn thường ngày, nữ ca sĩ ưu tiên rau xanh, trái cây và thực phẩm ít dầu mỡ. Cô hạn chế tinh bột tinh luyện, đường và thức ăn nhanh. Thay vào đó, Hiền Thục lựa chọn những món đơn giản, thanh đạm như xà lách xoong trộn dầu giấm, chanh và dầu bơ, vừa ngon miệng vừa giàu dinh dưỡng.

Đặc biệt, thay vì tuyệt đối kiêng khem, Hiền Thục cho phép bản thân thưởng thức một ít đồ ngọt khi thèm như uống nửa ly trà sữa hoặc ăn một miếng bánh nhỏ. Theo cô, điều này giúp duy trì tâm trạng thoải mái, tránh cảm giác ''bị cấm đoán'' quá khắt khe.

Ngoài ra, mỗi sáng nữ ca sĩ đều uống khoảng 500ml nước ấm để kích thích hệ tiêu hóa, tăng cường trao đổi chất và hỗ trợ giảm mỡ bụng.

Chăm sóc tinh thần và nhan sắc: Sống chậm, dưỡng da đều đặn

Hiền Thục quan niệm, để đẹp lâu dài thì tinh thần phải khỏe mạnh trước tiên. Vì vậy, cô lựa chọn lối sống chậm rãi, suy nghĩ tích cực và luôn giữ tâm hồn vui vẻ.

Lợi ích từ phong cách sống ''khỏe từ trong ra ngoài''

Nhờ thói quen vận động và ăn uống khoa học, Hiền Thục duy trì được vóc dáng mảnh mai, vòng eo nhỏ gọn và cơ thể dẻo dai dù đã bước vào tuổi trung niên. Lối sống tích cực còn giúp cô giữ làn da mịn màng, tinh thần trẻ trung và luôn tràn đầy năng lượng.

Không chỉ là bí quyết riêng, hành trình của Hiền Thục cũng trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều phụ nữ U45, việc giữ dáng và khỏe đẹp không phụ thuộc vào tuổi tác, mà đến từ sự kiên trì, lựa chọn thông minh và tinh thần lạc quan.

Thu Vân