Sao Việt 9/8: Lê Nguyễn Bảo Ngọc thi Miss World 2026

Hà Phương/VOV.VN (Tổng hợp)| 09/08/2025 09:39

Sao Việt 9/8: Đơn vị giữ bản quyền Miss World tại Việt Nam chính thức công bố Lê Nguyễn Bảo Ngọc là gương mặt sẽ tranh tài tại Hoa hậu Thế giới 2026. Đây là lần đầu làng sắc đẹp Việt đề cử một hoa hậu quốc tế đến với cuộc thi này.

Hoa hậu Thanh Thủy quyến rũ trong buổi chụp hình với trang phục gợi cảm, toát lên vẻ đẹp cuốn hút.
Người mẫu Ngọc Quyên gặp gỡ siêu mẫu Võ Hoàng Yến và con gái tại Mỹ, khen ngợi bạn thân chăm sóc con khéo.
Giữa loạt ồn ào bị khơi lại, thậm chí viết thành "tiểu thuyết" nhiều chương trên mạng xã hội, Thiều Bảo Trâm khẳng định không còn vương vấn gì với người yêu cũ.
Quản lý Suni Hạ Linh phủ nhận thông tin Suni Hạ Linh hát miễn phí ở hội chợ. "Suni không đi hát hội chợ, cô ấy được BTC Ant International Music Festival 2025 mời với tư cách ca sĩ chính”.
Doanh nhân Phát Nguyễn - người yêu 5 năm của á hậu Quỳnh Châu - cùng gia đình tới nhà thờ tại Đà Lạt chúc mừng cô gia nhập đạo Thiên Chúa.
Cậu nhóc 15 tuổi Subeo dành hai tuần thực tập các vị trí từ kinh doanh đến phục vụ nhà hàng thuộc công ty của bố - doanh nhân Cường Đôla.
Lan Khuê hội ngộ hoa hậu chuyển giới Hương Giang (trái). Hai mỹ nhân vui vẻ nâng ly mừng hội ngộ và chụp ảnh kỷ niệm. Lan Khuê và Hương Giang thân thiết từ khi cùng ngồi ghế nóng chương trình 'The New Mentor 2023'.
Theo vov.vn
https://vov.vn/giai-tri/sao-viet/sao-viet-98-le-nguyen-bao-ngoc-thi-miss-world-2026-post1221278.vov
