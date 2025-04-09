Sao Việt 4/9: Sức khỏe NSND Công Lý sau khi nhập viện cấp cứu trong đêm

Sao Việt 4/9: Mới đây, thông tin NSND Công Lý nhập viện cấp cứu gây xôn xao dư luận. Vợ NSND Công Lý cho biết, anh bị đau bụng dữ dội và ngay lập tức được gia đình đưa đi cấp cứu. Nam nghệ sĩ vừa trải qua ca phẫu thuật sỏi thận vào sáng 3/9. Hiện tình hình sức khỏe của NSND Công Lý ổn định.

Sao Việt 4/9: Mới đây, thông tin NSND Công Lý nhập viện cấp cứu gây xôn xao dư luận. Vợ NSND Công Lý cho biết, anh bị đau bụng dữ dội và ngay lập tức được gia đình đưa đi cấp cứu. Nam nghệ sĩ vừa trải qua ca phẫu thuật sỏi thận vào sáng 3/9. Hiện tình hình sức khỏe của NSND Công Lý ổn định. Nghệ sĩ Vân Dung hạnh phúc chụp ảnh bên bố, tự hào vì ông đã đóng góp phần nhỏ bé vào công cuộc kháng chiến giành độc lập cho dân tộc, nhận được nhiều huân huy chương. Vợ chồng ca sĩ Trọng Tấn cho biết bắt đầu kỳ nghỉ lễ đúng nghĩa sau chuỗi ngày biểu diễn tại các sự kiện của đại lễ A80. Doanh nhân Phillip Nguyễn chúc mừng sinh nhật Linh Rin trên du thuyền và dành nhiều lời ngọt ngào tôn vinh bà xã. Diễn viên Lê Phương nói tiệc sinh nhật chung của cô với hai con hôm 31/8 là kỷ niệm không thể quên của gia đình dịp lễ năm nay. Bé Hà Thủy Tiên (7 tuổi) thu hút chú ý khi hát cùng ca sĩ Mỹ Tâm bài 'Giai điệu tự hào' tại Quảng trường Ba Đình, trong lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Diễn viên Lan Phương thực hiện loạt biện pháp thẩm mỹ, 'tút' nhan sắc 'từ đầu tới chân' với chi phí gần 300 triệu đồng để cải thiện vẻ ngoài, sau đổ vỡ hôn nhân với chồng Tây. Nhiều đồng nghiệp, bạn bè đến viếng nghệ sĩ Ngọc Trinh không giấu được sự xúc động, bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của chị.