Sao Việt 4/10: Phương Oanh cùng con song sinh đón Trung thu đầu tiên ở trường

Hà Phương/VOV.VN (Tổng hợp)| 04/10/2025 10:05

Sao Việt 4/10: Diễn viên Phương Oanh đồng hành với cặp song sinh Jimmy - Jenny trong Tết Trung thu đầu tiên ở trường mầm non. Nữ diễn viên "Gió ngang khoảng trời xanh" diện váy voan dài kín đáo, trang điểm nhẹ nhàng để thuận tiện cùng các con tham gia tất cả hoạt động vui chơi.

sao viet 4 10 phuong oanh cung con song sinh don trung thu dau tien o truong hinh anh 1
Sao Việt 4/10: Diễn viên Phương Oanh đồng hành với cặp song sinh Jimmy - Jenny trong Tết Trung thu đầu tiên ở trường mầm non. Nữ diễn viên "Gió ngang khoảng trời xanh" diện váy voan dài kín đáo, trang điểm nhẹ nhàng để thuận tiện cùng các con tham gia tất cả hoạt động vui chơi.
sao viet 4 10 phuong oanh cung con song sinh don trung thu dau tien o truong hinh anh 2
Diễn viên Cát Tường đăng ảnh thân mật bên người đàn ông lạ, dấy tin đồn sắp lấy chồng đại gia. Chị vừa lên tiếng phủ nhận, cho biết vẫn đang độc thân.
sao viet 4 10 phuong oanh cung con song sinh don trung thu dau tien o truong hinh anh 3
Diễn viên Ốc Thanh Vân cùng nhiều nghệ sĩ tề tựu tại Sân khấu kịch Hồng Vân dự lễ cúng Tổ nghề. Trở về từ Australia đầu năm nay, cô gắn bó với sân khấu Hồng Vân, tham gia nhiều vở diễn ăn khách, trong đó nổi bật có Căn phòng câm lặng. Gần đây, cô tiếp tục góp mặt trong vở Nguyệt hạ.
sao viet 4 10 phuong oanh cung con song sinh don trung thu dau tien o truong hinh anh 4
Nghệ sĩ Thanh Điền cho biết ông mới trải qua ca phẫu thuật mắt, hy vọng giữ được thị lực sau thời gian dài chống chọi với biến chứng tiểu đường.
sao viet 4 10 phuong oanh cung con song sinh don trung thu dau tien o truong hinh anh 5
Ca sĩ Hồ Văn Cường đến muộn 30 phút, lộ vẻ gầy gò khi xuất hiện ở buổi họp báo do Như Quỳnh tổ chức tại TP HCM, sau thời gian im ắng.
sao viet 4 10 phuong oanh cung con song sinh don trung thu dau tien o truong hinh anh 6
Lâm Bảo Châu nói sự động viên từ bạn gái - ca sĩ Lệ Quyên - cho anh động lực và niềm tin để đóng phim trở lại. Nam người mẫu nói anh và bạn gái chia sẻ với nhau mọi chuyện trong cuộc sống. Lệ Quyên luôn mong muốn bạn trai được tỏa sáng nên động viên anh quay lại theo đuổi giấc mơ sau thời gian tập trung cho những công việc chung của hai người.
sao viet 4 10 phuong oanh cung con song sinh don trung thu dau tien o truong hinh anh 7
Nghệ sĩ Hồng Vân cho biết chị cùng con út Bí Ngô (bìa trái) mới sang Mỹ thăm con đầu Xí Ngầu và cháu ngoại Simba.
sao viet 4 10 phuong oanh cung con song sinh don trung thu dau tien o truong hinh anh 8
Nghệ sĩ Hồng Đào quây quần đón tuổi mới bên hai 'công chúa' ở Mỹ.
Theo vov.vn
https://vov.vn/giai-tri/sao-viet/sao-viet-410-phuong-oanh-cung-con-song-sinh-don-trung-thu-dau-tien-o-truong-post1235160.vov
Copy Link
https://vov.vn/giai-tri/sao-viet/sao-viet-410-phuong-oanh-cung-con-song-sinh-don-trung-thu-dau-tien-o-truong-post1235160.vov
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Showbiz
            Sao Việt 4/10: Phương Oanh cùng con song sinh đón Trung thu đầu tiên ở trường
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO