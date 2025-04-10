Sao Việt 4/10: Phương Oanh cùng con song sinh đón Trung thu đầu tiên ở trường

Sao Việt 4/10: Diễn viên Phương Oanh đồng hành với cặp song sinh Jimmy - Jenny trong Tết Trung thu đầu tiên ở trường mầm non. Nữ diễn viên "Gió ngang khoảng trời xanh" diện váy voan dài kín đáo, trang điểm nhẹ nhàng để thuận tiện cùng các con tham gia tất cả hoạt động vui chơi.

Sao Việt 4/10: Diễn viên Phương Oanh đồng hành với cặp song sinh Jimmy - Jenny trong Tết Trung thu đầu tiên ở trường mầm non. Nữ diễn viên "Gió ngang khoảng trời xanh" diện váy voan dài kín đáo, trang điểm nhẹ nhàng để thuận tiện cùng các con tham gia tất cả hoạt động vui chơi. Diễn viên Cát Tường đăng ảnh thân mật bên người đàn ông lạ, dấy tin đồn sắp lấy chồng đại gia. Chị vừa lên tiếng phủ nhận, cho biết vẫn đang độc thân. Diễn viên Ốc Thanh Vân cùng nhiều nghệ sĩ tề tựu tại Sân khấu kịch Hồng Vân dự lễ cúng Tổ nghề. Trở về từ Australia đầu năm nay, cô gắn bó với sân khấu Hồng Vân, tham gia nhiều vở diễn ăn khách, trong đó nổi bật có Căn phòng câm lặng. Gần đây, cô tiếp tục góp mặt trong vở Nguyệt hạ. Nghệ sĩ Thanh Điền cho biết ông mới trải qua ca phẫu thuật mắt, hy vọng giữ được thị lực sau thời gian dài chống chọi với biến chứng tiểu đường. Ca sĩ Hồ Văn Cường đến muộn 30 phút, lộ vẻ gầy gò khi xuất hiện ở buổi họp báo do Như Quỳnh tổ chức tại TP HCM, sau thời gian im ắng. Lâm Bảo Châu nói sự động viên từ bạn gái - ca sĩ Lệ Quyên - cho anh động lực và niềm tin để đóng phim trở lại. Nam người mẫu nói anh và bạn gái chia sẻ với nhau mọi chuyện trong cuộc sống. Lệ Quyên luôn mong muốn bạn trai được tỏa sáng nên động viên anh quay lại theo đuổi giấc mơ sau thời gian tập trung cho những công việc chung của hai người. Nghệ sĩ Hồng Vân cho biết chị cùng con út Bí Ngô (bìa trái) mới sang Mỹ thăm con đầu Xí Ngầu và cháu ngoại Simba. Nghệ sĩ Hồng Đào quây quần đón tuổi mới bên hai 'công chúa' ở Mỹ.