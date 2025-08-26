Sao Việt 26/8: Người mẫu Tuyết Lan sinh con gái đầu lòng

Mai Trang| 26/08/2025 09:30

Sao Việt 26/8: Người mẫu Tuyết Lan thông báo đã sinh con gái đầu lòng tại một bệnh viện quốc tế ở TP.HCM. “Chào con yêu đến với thế giới này. Từ nay, thế giới của bố mẹ có thêm mặt trời nhỏ xinh rồi nhé”, người đẹp chia sẻ.

Người mẫu Tuyết Lan thông báo đã sinh con gái đầu lòng tại một bệnh viện quốc tế ở TP.HCM. Tuyết Lan nói vợ chồng cô vỡ òa trong khoảnh khắc con gái chào đời, cảm nhận hạnh phúc hôn nhân thêm trọn vẹn. Cô biết ơn chồng luôn đã đồng hành suốt quá trình mang thai và sinh nở. “Chào con yêu đến với thế giới này. Từ nay, thế giới của bố mẹ có thêm mặt trời nhỏ xinh rồi nhé”, người đẹp chia sẻ. (Nguồn: FBNV)
Diễn viên Hứa Vĩ Văn chia sẻ ảnh hậu trường khi quay phim "Mưa đỏ": “Những ngày quay ở Thành Cổ, tôi có người bạn dễ thương này. Đồng chí này cai quản bối cảnh 24/24”. (Nguồn: FBNV)
Vợ chồng diễn viên Ngọc Huyền - Đình Tú mặc áo cờ đỏ sao vàng, hòa chung không khí Quốc khánh 2/9: "Học nghĩa trước, học văn sau/Học yêu nước trước khi học yêu nhau". (Nguồn: FBNV)
Jun Phạm xúc động khi anh Hà - chị Thông bất ngờ xuất hiện ở hậu trường concert, cổ vũ anh. Họ là cặp vợ chồng chủ nhà đầu tiên trong chương trình thực tế “Gia đình Haha”. (Nguồn: FBNV)
Hoa hậu H'Hen Niê dùng bữa tại tòa tháp 101 ở Đài Loan (Trung Quốc). Cô bày tỏ: “Được ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp, ngắm mọi khía ánh sáng khi đang buông xuống xen kẻ ánh chiều tà qua các tòa nhà, rất huyền ảo, lãng mạn và cực đã mắt”. (Nguồn: FBNV)
Ca sĩ Quang Vinh dạo chơi quanh Thành Vatican. “Vatican không chỉ là nơi tôn giáo, mà còn là một kho tàng nghệ thuật khổng lồ. Cùng xem vlog mới nhất của Vinh về quốc gia nhỏ bé nhất thế giới này nhé”, anh chia sẻ. (Nguồn: FBNV)
Lương Thu Trang diện áo dài đỏ trong buổi hợp luyện Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. “Lưu lại đây những khoảnh khắc này để năm nào cũng được nhắc lại, năm nào cũng có kỷ niệm để kể”, nữ diễn viên viết. (Nguồn: FBNV)
Nghệ sĩ Quang Minh khoe ngoại hình trẻ trung ở tuổi U70 khi mặc áo kẻ sọc ton sur ton với hai con, cùng bạn gái đưa các bé đi chơi. Nhiều khán giả khen ngoại hình, thần thái của nam nghệ sĩ “như thanh niên”. (Nguồn: FBNV)
