Sao Việt 20/9: Lan Phương trở lại đoàn phim sau ly hôn chồng Tây

Sao Việt 20/9: Diễn viên Lan Phương dành thời gian cho công việc ngay sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn với ông xã người Anh David Duffy. Cô chia sẻ trên trang cá nhân bức ảnh chụp chung với Quỳnh Kool và Việt Hoa khi cả ba hội ngộ tại phim trường nhưng chưa hé lộ dự án. Ca sĩ Lệ Quyên cùng bạn trai Lâm Bảo Châu đưa mẹ ra Côn Đảo viếng mộ, thăm đền thờ anh hùng Võ Thị Sáu. Lệ Quyên cho biết nhiều năm nay vào dịp tháng 7 âm lịch cô thường ra Côn Đảo thắp hương, viếng mộ chị Võ Thị Sáu và các anh hùng liệt sĩ ở Nghĩa trang Hàng Dương. Võ Hoàng Yến cùng con gái mặc trang phục đồng điệu, có mặt tại tiệc sinh nhật từ sớm. Người đẹp cho biết bé Nubi thích màu hồng nên cô và êkíp lên ý tưởng trang trí không gian theo tone ngọt ngào này. Đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng đăng ảnh chụp cùng bố - MC Lại Văn Sâm cùng chia sẻ: "Được cùng anh làm những chương trình ý nghĩa luôn khiến 'em' cảm thấy có nhiều động lực hơn, yêu nghề hơn và học được tinh thần trách nhiệm với điều mình định làm hơn nữa". Diva Hồng Nhung đăng ảnh chúc mừng sinh nhật nhạc sĩ Quốc Trung. Thời gian gần đây, mối quan hệ của Phương Ly và Andree lại trở thành chủ đề bàn tán vì loạt dấu hiệu bất thường. Cả hai vẫn còn giữ follow nhau trên mạng xã hội, nhưng sự tương tác gần như giảm hẳn. Nếu như trước kia, họ không ngại thả tim hay bình luận, thì nay những động thái này dần biến mất. Tại khuôn viên sân vườn của một resort ở phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, ca sĩ Hồ Quang Hiếu và cựu người mẫu Tuệ Như tổ chức lễ cưới trong không khí ấm cúng. Khoảng 80 khách mời, gồm người thân và bạn bè, góp mặt để chúc phúc cho đôi uyên ương. Hồ Quang Hiếu nói từng chỉ đi làm rồi về nhà quanh quẩn giữa bốn bức tường, nhưng từ khi có bà xã Tuệ Như, cuộc sống của anh trở nên ý nghĩa hơn. Lê Hương Ly bị khởi tố với cáo buộc vì mâu thuẫn cá nhân đã đăng lên mạng xã hội bài viết có nội dung vu khống Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa.