Sao Việt 18/8: Quốc Trường diện áo blue trắng, hóa bác sĩ điển trai; vợ chồng Huỳnh Đông hạnh phúc ở Canada

VB (Tổng hợp)| 18/08/2025 08:59

Sao Việt 18/8: Quốc Trường diện áo blue trắng, hóa bác sĩ điển trai; vợ chồng Huỳnh Đông tận hưởng hạnh phúc ở Canada; Phương Oanh đưa hai con song sinh đi chơi dịp cuối tuần.

hien-mai.jpg
Diễn viên Hiền Mai hội ngộ ca sĩ Quang Dũng, Cẩm Vân.
quoc-truong.jpg
Quốc Trường diện áo blue trắng, hóa bác sĩ điển trai.
trang-tran.jpg
Trang Trần thu hoạch cà chua tự trồng ở Mỹ.
huynh-dong(1).webp
Diễn viên Huỳnh Đông cùng bà xã Ái Châu - á hậu Phụ nữ Việt Nam 2005 - nắm tay nhau tận hưởng một ngày đẹp trời ở Canada. Cặp sao gọi đây là thời gian họ "nạp năng lượng hạnh phúc".
sao viet 18 8 ngo thanh van nhieu dem thuc trang khi nuoi con bang sua me hinh anh 1
Diễn viên Ngô Thanh Vân cho biết, nhiều đêm thức trắng, đôi lần suy sụp bởi chặng đường gian nan khi cố gắng nuôi con bằng sữa mẹ. “Hứng từng giọt sữa để cho con bú. Có đôi lần mẹ đã suy sụp và khóc vì đau và thấy sao khó quá. Nhiều đêm mẹ thức trắng ôm con, sợ sữa mẹ không về kịp cho con bú. Mắt mẹ thâm quầng như gấu panda. Nay con được 2 tuần rồi mà trộm vía con lớn nhanh quá. Giờ mẹ hút sữa trữ cho con được rồi”, nữ diễn viên tự sự.
sao viet 18 8 ngo thanh van nhieu dem thuc trang khi nuoi con bang sua me hinh anh 2
Hoa hậu H'Hen Niê chia sẻ thói quen đọc sách mỗi ngày: “Hen có thói quen nhâm nhi niềm vui mỗi ngày qua những trang sách. Đôi khi, Hen không tìm thấy bản thân mình trong những câu chuyện ấy, nhưng thật tuyệt vời, chúng lại cho Hen câu trả lời về con đường phía trước”.
sao viet 18 8 ngo thanh van nhieu dem thuc trang khi nuoi con bang sua me hinh anh 3
Hoa hậu Hương Giang chạy trail vào cuối tuần. Cô viết: “Càng đi mới càng thấy Việt Nam mình đẹp biết bao, khi lên tới đỉnh tâm trí tạm thời gạt bỏ hết mọi thứ để ngắm nhìn cảnh đẹp từ trên cao”.
sao viet 18 8 ngo thanh van nhieu dem thuc trang khi nuoi con bang sua me hinh anh 4
Diễn viên Phương Oanh đưa hai con song sinh đi chơi dịp cuối tuần.
sao viet 18 8 ngo thanh van nhieu dem thuc trang khi nuoi con bang sua me hinh anh 5
Diễn viên Nhật Kim Anh tổ chức tiệc mừng sinh nhật lần thứ 40 bên hai con và bạn bè thân thiết. 
sao viet 18 8 ngo thanh van nhieu dem thuc trang khi nuoi con bang sua me hinh anh 7
Diễn viên Mai Thu Huyền cùng chồng đại gia và hai con sang Mỹ sum họp đại gia đình, mừng sinh nhật quý tử 18 tuổi. Cô đăng ảnh đi ăn cùng mẹ, chị gái, con trai và một người cháu.
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Showbiz
            Sao Việt 18/8: Quốc Trường diện áo blue trắng, hóa bác sĩ điển trai; vợ chồng Huỳnh Đông hạnh phúc ở Canada
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO