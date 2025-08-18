Sao Việt 18/8: Quốc Trường diện áo blue trắng, hóa bác sĩ điển trai; vợ chồng Huỳnh Đông hạnh phúc ở Canada

Sao Việt 18/8: Quốc Trường diện áo blue trắng, hóa bác sĩ điển trai; vợ chồng Huỳnh Đông tận hưởng hạnh phúc ở Canada; Phương Oanh đưa hai con song sinh đi chơi dịp cuối tuần.

Diễn viên Hiền Mai hội ngộ ca sĩ Quang Dũng, Cẩm Vân. Quốc Trường diện áo blue trắng, hóa bác sĩ điển trai. Trang Trần thu hoạch cà chua tự trồng ở Mỹ. Diễn viên Huỳnh Đông cùng bà xã Ái Châu - á hậu Phụ nữ Việt Nam 2005 - nắm tay nhau tận hưởng một ngày đẹp trời ở Canada. Cặp sao gọi đây là thời gian họ "nạp năng lượng hạnh phúc". Diễn viên Ngô Thanh Vân cho biết, nhiều đêm thức trắng, đôi lần suy sụp bởi chặng đường gian nan khi cố gắng nuôi con bằng sữa mẹ. “Hứng từng giọt sữa để cho con bú. Có đôi lần mẹ đã suy sụp và khóc vì đau và thấy sao khó quá. Nhiều đêm mẹ thức trắng ôm con, sợ sữa mẹ không về kịp cho con bú. Mắt mẹ thâm quầng như gấu panda. Nay con được 2 tuần rồi mà trộm vía con lớn nhanh quá. Giờ mẹ hút sữa trữ cho con được rồi”, nữ diễn viên tự sự. Hoa hậu H'Hen Niê chia sẻ thói quen đọc sách mỗi ngày: “Hen có thói quen nhâm nhi niềm vui mỗi ngày qua những trang sách. Đôi khi, Hen không tìm thấy bản thân mình trong những câu chuyện ấy, nhưng thật tuyệt vời, chúng lại cho Hen câu trả lời về con đường phía trước”. Hoa hậu Hương Giang chạy trail vào cuối tuần. Cô viết: “Càng đi mới càng thấy Việt Nam mình đẹp biết bao, khi lên tới đỉnh tâm trí tạm thời gạt bỏ hết mọi thứ để ngắm nhìn cảnh đẹp từ trên cao”. Diễn viên Phương Oanh đưa hai con song sinh đi chơi dịp cuối tuần. Diễn viên Nhật Kim Anh tổ chức tiệc mừng sinh nhật lần thứ 40 bên hai con và bạn bè thân thiết. Diễn viên Mai Thu Huyền cùng chồng đại gia và hai con sang Mỹ sum họp đại gia đình, mừng sinh nhật quý tử 18 tuổi. Cô đăng ảnh đi ăn cùng mẹ, chị gái, con trai và một người cháu.