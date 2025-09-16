Sao Việt 16/9: Hoa hậu Yến Nhi 'tự hào vì cha làm phụ hồ, mẹ bán vé số'

Mới đây, mạng xã hội xôn xao nghi vấn Huyền Lizzie chuẩn bị tái hôn sau 6 năm xác nhận đường ai nấy đi với chồng doanh nhân. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên sinh năm 1990 đăng tải đoạn clip lộ diện rạng rỡ khi mặc váy cưới. Ngoài ra Huyền Lizzie không chia sẻ thông tin gì thêm.

Ca sĩ Hồ Quang Hiếu và bà xã Tuệ Như tổ chức lễ vu quy ấm cúng tại quê nhà Cà Mau, theo phong cách truyền thống, không mời khách, hôm 15/9.