Sao Việt 16/9: Hoa hậu Yến Nhi 'tự hào vì cha làm phụ hồ, mẹ bán vé số'

Con trai NSND Trần Nhượng - đạo diễn Bình Trọng - khoe "vợ" - bà Đoành, gắn bó trong phim Đại gia chân đất gần 20 năm.
Vợ chồng Phan Hiển - Khánh Thi trở lại Paris chụp ảnh kỷ niệm bên tháp Eiffel sau 15 năm.
Bụng bầu vượt mặt, hoa hậu H'Hen Niê được chồng ân cần chăm sóc.
Mới đây, mạng xã hội xôn xao nghi vấn Huyền Lizzie chuẩn bị tái hôn sau 6 năm xác nhận đường ai nấy đi với chồng doanh nhân. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên sinh năm 1990 đăng tải đoạn clip lộ diện rạng rỡ khi mặc váy cưới. Ngoài ra Huyền Lizzie không chia sẻ thông tin gì thêm.
Ca sĩ Hồ Quang Hiếu và bà xã Tuệ Như tổ chức lễ vu quy ấm cúng tại quê nhà Cà Mau, theo phong cách truyền thống, không mời khách, hôm 15/9.
Những ngày đầu ở Milan, Suli, con gái cựu người mẫu Thúy Hạnh, tất bật làm thủ tục và tìm hiểu đường sá trước khi bắt đầu năm học mới. Thúy Hạnh cho biết hai mẹ con khá vất vả vì phải lo giấy tờ, mua sắm và sắp xếp sinh hoạt, nhưng mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa trước thềm năm học mới.
Diễn viên Kiều Trinh cho biết sau 6 năm rời showbiz con gái đầu của chị - Thanh Tú - hiện làm thiết kế đồ họa và kinh doanh, chuẩn bị kết hôn.