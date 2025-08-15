Sao Việt 15/8: MC Mai Ngọc lấy lại vóc dáng sau sinh con đầu lòng

Sao Việt 15/8: Sau hơn 3 tháng sinh con đầu lòng, MC Mai Ngọc tập luyện trở lại để lấy lại vóc dáng. Cô tâm sự: "Cố gắng mỗi ngày dành cho bản thân 30 phút, từng bước quay lại cơ thể khoẻ mạnh ngày trước".

Sau hơn 3 tháng sinh con đầu lòng, MC Mai Ngọc tập luyện trở lại để lấy lại vóc dáng. Cô tâm sự: "Cố gắng mỗi ngày dành cho bản thân 30 phút, từng bước quay lại cơ thể khoẻ mạnh ngày trước. Sau khi sinh con, phụ nữ cần 6 tháng để chữa lành vết mổ, 12 tháng để phục hồi thể chất, 2 năm để cân bằng nội tiết tố và tận 5 năm để tìm lại danh tính của cô ấy". Ca nương Kiều Anh chia sẻ hình ảnh tình tứ với ông xã nhân kỷ niệm 12 năm bên nhau. Cô bày tỏ hạnh phúc vì 12 năm qua cô và ông xã luôn tôn trọng, yêu thương nhau hết mực. “Nhìn lại cả chặng hành trình thấy mình đã yêu thương hết mực, tôn trọng hết sức, gắn bó hết lòng, thế là đủ hạnh phúc rồi”, nữ ca sĩ viết. Hoài Lâm hé lộ sẽ tái xuất màn ảnh với một vai diễn mới. Jun Phạm ôm cún cưng ngủ ngon lành trên võng. Ca sĩ Phương Linh mặc đầm họa tiết, buộc tóc bằng khăn lụa khi dạo chơi trên biển. Diễn viên Hoàng Kim Ngọc trải nghiệm nghề nuôi ong. “Khi được khen trẻ đừng vội sướng. Có ai khen mấy đứa 18-20 trẻ bao giờ đâu. Bơ đi mà sống”, Lương Mạnh Hải viết. Diễn viên Bình An cho biết được cùng Thượng úy Lê Hoàng Hiệp tham gia tập luyện diễu binh. Diệp Lâm Anh khoe vóc dáng gợi cảm. Cô nhận nhiều lời khen về hình thể dù đã trải qua hai lần sinh nở.