Sao Việt 14/8: Lan Phương đưa con gái đi họp lớp

Diễn viên Lan Phương đưa con gái thứ hai, bé Mia, đi họp lớp, kỷ niệm 20 năm tốt nghiệp Đại học Ngoại thương cùng bạn bè. "Mới suýt soát tròn 17 tháng mà cô ý phăm phăm leo núi, mẹ thì đã toát hết mồ hôi rồi mà Mia vẫn hăng hái leo núi tìm khỉ", nữ diễn viên viết. Mỹ Tâm khiến các fan thích thú khi tạo dáng "tìm một nửa trái tim còn lại". Quốc Trường trong chuyến du lịch cùng ba mẹ. Người mẫu Lê Thu Trang khoe ảnh ông xã - diễn viên Quang Sơn - cùng người thân từ Đồng Nai ra Hà Nội làm lễ hỏi cưới cô. Vợ chồng Cường Đôla – Đàm Thu Trang đưa con gái đi học ngày đầu tiên. “Dường như nắng đã làm má em thêm hồng”, Bảo Thy thả dáng trong chuyến đi biển. Cựu người mẫu Phan Như Thảo tình tứ bên ông xã Đức An. Thủy Anh - bà xã ca sĩ Đăng Khôi yêu thích áo dáng quây, khoe vóc dáng thon gọn sau khi sinh em bé thứ ba.