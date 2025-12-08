Sao Việt 12/8: Vợ chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đưa con gái đi sự kiện

Mai Trang/VOV.VN Tổng hợp| 12/08/2025 08:59

Sao Việt 12/8: Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và ông xã - doanh nhân Đỗ Vinh Quang cùng đưa con gái Titi đến sự kiện do tập đoàn gia đình tổ chức. Bé Titi được mẹ mặc cho một chiếc đầm không tay sáng màu, buộc tóc hai bên điệu đà và tỏ ra dạn dĩ trước ống kính.

sao viet 12 8 vo chong hoa hau Do my linh dua con gai di su kien hinh anh 1
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và ông xã - doanh nhân Đỗ Vinh Quang cùng đưa con gái Titi đến sự kiện do tập đoàn gia đình tổ chức. Bé Titi được mẹ mặc cho một chiếc đầm không tay sáng màu, buộc tóc hai bên điệu đà và tỏ ra dạn dĩ trước ống kính.
sao viet 12 8 vo chong hoa hau Do my linh dua con gai di su kien hinh anh 2
Huy Trần chia sẻ cảm xúc sau khi đón con đầu lòng: “Sống sót qua tuần đầu mất ngủ. Có hơi mệt, hơi xấu tí, nhưng tim thì đầy ắp yêu thương. Lại còn sụt được mấy kí nữa chứ”.
sao viet 12 8 vo chong hoa hau Do my linh dua con gai di su kien hinh anh 3
HIEUTHUHAI đăng ảnh hậu trường đi diễn tại chương trình “V Fest – Thanh xuân rực rỡ”.
sao viet 12 8 vo chong hoa hau Do my linh dua con gai di su kien hinh anh 4
Phương Trinh Jolie chia sẻ con thứ ba – bé Loka đã tròn 7 tháng tuổi.
sao viet 12 8 vo chong hoa hau Do my linh dua con gai di su kien hinh anh 5
Nghệ sĩ Quang Minh cho biết anh đã cổ vũ hết mình và tự hào khi bạn gái Tăng Khánh Chi giành cúp vô địch một giải pickleball.
sao viet 12 8 vo chong hoa hau Do my linh dua con gai di su kien hinh anh 6
Vân Trang và ông xã đưa các con đi tắm biển. Bốn nhóc tì diện đồ bơi đồng điệu, tạo dáng bên bố mẹ.
sao viet 12 8 vo chong hoa hau Do my linh dua con gai di su kien hinh anh 7
Siêu mẫu Võ Hoàng Yến và con gái tận hưởng khoảng thời gian tại Mỹ.
sao viet 12 8 vo chong hoa hau Do my linh dua con gai di su kien hinh anh 8
Trịnh Kim Chi vào bếp làm một số món ngon đãi cả nhà.
Theo vov.vn
https://vov.vn/giai-tri/sao-viet/sao-viet-128-vo-chong-hoa-hau-do-my-linh-dua-con-gai-di-su-kien-post1221833.vov
Copy Link
https://vov.vn/giai-tri/sao-viet/sao-viet-128-vo-chong-hoa-hau-do-my-linh-dua-con-gai-di-su-kien-post1221833.vov
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Showbiz
            Sao Việt 12/8: Vợ chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đưa con gái đi sự kiện
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO