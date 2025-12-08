Sao Việt 12/8: Vợ chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đưa con gái đi sự kiện

Sao Việt 12/8: Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và ông xã - doanh nhân Đỗ Vinh Quang cùng đưa con gái Titi đến sự kiện do tập đoàn gia đình tổ chức. Bé Titi được mẹ mặc cho một chiếc đầm không tay sáng màu, buộc tóc hai bên điệu đà và tỏ ra dạn dĩ trước ống kính.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và ông xã - doanh nhân Đỗ Vinh Quang cùng đưa con gái Titi đến sự kiện do tập đoàn gia đình tổ chức. Bé Titi được mẹ mặc cho một chiếc đầm không tay sáng màu, buộc tóc hai bên điệu đà và tỏ ra dạn dĩ trước ống kính. Huy Trần chia sẻ cảm xúc sau khi đón con đầu lòng: “Sống sót qua tuần đầu mất ngủ. Có hơi mệt, hơi xấu tí, nhưng tim thì đầy ắp yêu thương. Lại còn sụt được mấy kí nữa chứ”. HIEUTHUHAI đăng ảnh hậu trường đi diễn tại chương trình “V Fest – Thanh xuân rực rỡ”. Phương Trinh Jolie chia sẻ con thứ ba – bé Loka đã tròn 7 tháng tuổi. Nghệ sĩ Quang Minh cho biết anh đã cổ vũ hết mình và tự hào khi bạn gái Tăng Khánh Chi giành cúp vô địch một giải pickleball. Vân Trang và ông xã đưa các con đi tắm biển. Bốn nhóc tì diện đồ bơi đồng điệu, tạo dáng bên bố mẹ. Siêu mẫu Võ Hoàng Yến và con gái tận hưởng khoảng thời gian tại Mỹ. Trịnh Kim Chi vào bếp làm một số món ngon đãi cả nhà.