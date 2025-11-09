Sao Việt 11/9: Diễn viên Phương Nam vai Tạ phim 'Mưa đỏ' nhập viện

Mai Trang| 11/09/2025 09:05

Sao Việt 11/9: Phương Nam, diễn viên thủ vai Tạ trong phim "Mưa đỏ" đăng ảnh trên giường bệnh kèm chia sẻ: "Quyết không bỏ cuộc, mọi người đợi Phương Nam nhé". Anh cho biết bị sốt virus cúm A và đang nhập viện truyền nước.

sao viet 11 9 dien vien phuong nam vai ta phim mua do nhap vien hinh anh 1
Phương Nam, diễn viên thủ vai Tạ trong phim "Mưa đỏ" đăng ảnh trên giường bệnh kèm chia sẻ: "Quyết không bỏ cuộc, mọi người đợi Phương Nam nhé". Anh cho biết bị sốt virus cúm A và đang nhập viện truyền nước.
sao viet 11 9 dien vien phuong nam vai ta phim mua do nhap vien hinh anh 2
Hoa hậu Đỗ Hà bắt gặp khoảnh khắc cầu vồng trong chuyến du lịch tại Thụy Sĩ.
sao viet 11 9 dien vien phuong nam vai ta phim mua do nhap vien hinh anh 3
SOOBIN đăng ảnh bước sang tuổi mới với dòng chú thích: “Mãi mãi tuổi 18”. Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả gửi đến nam ca sĩ những lời chúc tốt đẹp nhất.
sao viet 11 9 dien vien phuong nam vai ta phim mua do nhap vien hinh anh 4
VTV thông báo NSND Xuân Bắc sẽ không đảm nhận vai trò MC của chương trình Vua tiếng Việt từ mùa 5. NSND Xuân Bắc gắn bó với chương trình qua 4 mùa. Anh được khán giả yêu mến vì lối dẫn dí dỏm, hài hước và hoạt ngôn.
sao viet 11 9 dien vien phuong nam vai ta phim mua do nhap vien hinh anh 5
Hai diễn viên Quỳnh Nga và Quỳnh Kool tổ chức sinh nhật chung. Khán giả dành nhiều lời khen cho nhan sắc của cặp bạn thân.
sao viet 11 9 dien vien phuong nam vai ta phim mua do nhap vien hinh anh 6
Vợ chồng Phan Đinh Tùng mừng con gái lớn, bé Noel, lên 12 tuổi.
sao viet 11 9 dien vien phuong nam vai ta phim mua do nhap vien hinh anh 7
Phương Mỹ Chi khoe biểu cảm hài hước khi đi nhuộm lông mày. Bức hình cô thu hút nhiều tương tác trên mạng xã hội.
Theo vov.vn
https://vov.vn/giai-tri/sao-viet/sao-viet-119-dien-vien-phuong-nam-vai-ta-phim-mua-do-nhap-vien-post1229076.vov
Copy Link
https://vov.vn/giai-tri/sao-viet/sao-viet-119-dien-vien-phuong-nam-vai-ta-phim-mua-do-nhap-vien-post1229076.vov
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Showbiz
            Sao Việt 11/9: Diễn viên Phương Nam vai Tạ phim 'Mưa đỏ' nhập viện
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO