Sao Việt 11/9: Diễn viên Phương Nam vai Tạ phim 'Mưa đỏ' nhập viện

Phương Nam, diễn viên thủ vai Tạ trong phim "Mưa đỏ" đăng ảnh trên giường bệnh kèm chia sẻ: "Quyết không bỏ cuộc, mọi người đợi Phương Nam nhé". Anh cho biết bị sốt virus cúm A và đang nhập viện truyền nước. Hoa hậu Đỗ Hà bắt gặp khoảnh khắc cầu vồng trong chuyến du lịch tại Thụy Sĩ. SOOBIN đăng ảnh bước sang tuổi mới với dòng chú thích: “Mãi mãi tuổi 18”. Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả gửi đến nam ca sĩ những lời chúc tốt đẹp nhất. VTV thông báo NSND Xuân Bắc sẽ không đảm nhận vai trò MC của chương trình Vua tiếng Việt từ mùa 5. NSND Xuân Bắc gắn bó với chương trình qua 4 mùa. Anh được khán giả yêu mến vì lối dẫn dí dỏm, hài hước và hoạt ngôn. Hai diễn viên Quỳnh Nga và Quỳnh Kool tổ chức sinh nhật chung. Khán giả dành nhiều lời khen cho nhan sắc của cặp bạn thân. Vợ chồng Phan Đinh Tùng mừng con gái lớn, bé Noel, lên 12 tuổi. Phương Mỹ Chi khoe biểu cảm hài hước khi đi nhuộm lông mày. Bức hình cô thu hút nhiều tương tác trên mạng xã hội.