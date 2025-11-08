Sao Việt 11/8: Vợ ca sĩ Trọng Tấn khoe ảnh bikini nóng bỏng

Sao Việt 11/8: Vợ ca sĩ Trọng Tấn là Đặng Thị Thanh Hoa – mới đây gây "bão" mạng xã hội khi chia sẻ loạt ảnh diện bikini rực rỡ giữa khung cảnh biển xanh, cát trắng. Dù đã ở tuổi U50 và trải qua hai lần sinh nở, chị vẫn sở hữu làn da trắng mịn, gương mặt rạng rỡ và vóc dáng cân đối với số đo 88-68-88.

Sao Việt 11/8: Vợ ca sĩ Trọng Tấn là Đặng Thị Thanh Hoa – mới đây gây "bão" mạng xã hội khi chia sẻ loạt ảnh diện bikini rực rỡ giữa khung cảnh biển xanh, cát trắng. Dù đã ở tuổi U50 và trải qua hai lần sinh nở, chị vẫn sở hữu làn da trắng mịn, gương mặt rạng rỡ và vóc dáng cân đối với số đo 88-68-88. Từ sau sinh con thứ 2, Nhật Kim Anh nói cuộc sống mình hoàn toàn đổi khác. Cô sống chậm, dành trọn thời gian ở nhà thay vì tích cực trở lại showbiz. Vài tháng qua, cô tập luyện thể thao cùng huấn luyện viên riêng mỗi ngày với mục tiêu giảm mỡ. Ngô Thanh Vân xúc động chia sẻ hành trình hơn 1.000 ngày tìm kiếm và chờ đón khoảnh khắc con chào đời. Nữ diễn viên gọi đó là khoảng thời gian dài nhất, thử thách nhất trong cuộc đời. Mạng xã hội rộ tin đồn Quang Hùng MasterD và Phương Mỹ Chi đang hẹn hò, khiến netizen không khỏi bàn tán. Nguyên nhân xuất phát từ loạt hình ảnh được cho là hint tình cảm, trong đó cả hai bị soi mặc đồ đôi và dùng chung phụ kiện. Mới đây, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao khi phát hiện trên Instagram cá nhân của Tăng Duy Tân chỉ theo dõi duy nhất một tài khoản chính là của ca sĩ sinh năm 1989. Hành động gia nhập hội "chỉ follow mình em" này của giọng ca sinh năm 1995 khiến netizen cho rằng ngầm xác nhận chuyện tình cảm với Bích Phương. Mới đây, mạng xã hội xôn xao về thông tin Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang "gương vỡ lại lành". Nguồn cơn bắt đầu từ một bài đăng đi sự kiện của Lưu Hương Giang. Gây chú ý, Hồ Hoài Anh để lại bình luận với câu hỏi: "Nghe tiếng đàn bầu có thấy quen quen không chị Đẹp", và nữ ca sĩ liền đáp lại: "Đã nghi nghi rồi, bảo sao". Đứng cạnh bố - Cường Đôla - và mẹ - Đàm Thu Trang - trong tiệc mừng sinh nhật em gái Suchin, Subeo ra dáng thanh niên với chiều cao vượt trội.