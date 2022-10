Sao Real Madrid mỉa mai Man City là CLB hay nhất

Kroos cũng lên tiếng chúc mừng các đồng đội Karim Benzema và Thibaut Courtois, chủ nhân Quả bóng vàng và giải thưởng Yashin.

"Thật không tệ khi có Cầu thủ xuất sắc nhất và Thủ môn xuất sắc nhất trong đội của bạn... Xin chúc mừng Benzema và Courtois! Rất xứng đáng!", Kroos đăng tải trên Instagram cá nhân, với gần 36 triệu lượt theo dõi.

Hạng mục CLB hay nhất năm (Club of the Year) được quyết định dựa trên đội nào có nhiều đề cử Quả bóng vàng nhất, mà không phải do các nhà báo bầu chọn.