'Sao nữ Vbiz vỡ nợ tiền tỷ' lên tiếng về thông tin nằm trong đường dây bán dâm

Tháng 1/2023, Dương Cẩm Lynh gây xôn xao khi bị chặn đường, đòi nợ ngay tại sảnh chung cư nơi cô đang sinh sống. Sau đó, nữ diễn viên lên tiếng xác nhận đã nợ số tiền lên tới 6 tỷ đồng. Lùm xùm này đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới tinh thần, công việc của Dương Cẩm Lynh.

Chiều 16/8, nữ diễn viên sinh năm 1982 đăng tải bài viết dài trên Facebook có hơn 800.000 người theo dõi. Dương Cẩm Lynh cho biết đã bị một người bôi nhọ, gán ghép thông tin sai lệch trong nhiều năm. Người này còn gửi tin nhắn tới những người quen của cô để thêu dệt, lan truyền tin Dương Cẩm Lynh nằm trong đường dây diễn viên bán dâm.

Cô bức xúc lên tiếng: "Suốt hai năm qua, tôi liên tục nhận những tin nhắn và lời lẽ bôi nhọ từ nhiều nơi. Họ thêu dệt, phán xét, gán ghép đủ điều, đến mức mọi tệ nạn xã hội thiếu mỗi ma túy chưa nhắc tới, 1 chuyện sai của tôi có thể hóa thành trăm chuyện. Tôi không hiểu mục đích của họ là gì, cũng không biết mình đã làm phiền ai để bị đối xử như vậy. Cuộc sống vốn đã nhiều lo toan, nay lại thêm những lời dạy dỗ vô cớ.

Tôi luôn tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình, tự lo cho bản thân và trân trọng mọi may mắn có thể tạo ra giá trị cho đời. Được mọi người yêu thương, quan tâm là niềm hạnh phúc, nhưng đôi khi cũng thấy áy náy vì người thân, bạn bè phải chịu phiền toái từ những việc không đáng có này. Tôi thật sự không hiểu, việc hạ bệ và phán xét người khác có thể mang lại niềm vui cho họ đến mức nào".