Sao nữ 9X bị bắt vì sản xuất thuốc giảm cân chứa chất cấm: Hai lần ngồi tù, biết sai nhưng vẫn làm

Tại showbiz Trung Quốc, nếu nói đến sao nữ có đời tư bê bối nhất, Quách Mỹ Mỹ luôn được nhắc đầu tiên. Lối sống sai lầm đã khiến Quách Mỹ Mỹ trả giá đắt bằng 2 lần ngồi tù bóc lịch. Đặc biệt, vào năm 2021, người mẫu này đã bị bắt vì buôn bán thuốc giảm cân, kẹo ăn kiêng có chứa chất cấm nguy hại cho sức khỏe. Hành vi bán hàng gian dối, gây nguy hiểm cho người tiêu dùng của Quách Mỹ Mỹ gây phẫn nộ lớn. Công chúng yêu cầu cơ quan chức năng có hình phạt nặng dành cho sao nữ này.

Quách Mỹ Mỹ là sao nữ tai tiếng của Cbiz

Đường dây bán hàng giả trăm tỷ của Quách Mỹ Mỹ và hơn 50 đồng phạm

Tháng 3/2021, cảnh sát Thượng Hải (Trung Quốc) thông báo bắt giữ người mẫu Quách Mỹ Mỹ để điều tra về vi phạm nghiêm trọng trong kinh doanh thực phẩm chức năng. Cơ quan chức năng cho biết họ đã nhận được đơn tố cáo về việc Quách Mỹ Mỹ bán thuốc giảm cân và kẹo ăn kiêng chứa thành phần gây hại Sibutramine cho sức khỏe con người trên MXH từ cuối năm 2020. Theo tờ Nhân Dân Nhật báo cho biết Sibutramine là chất phi thực phẩm, có thể ức chế cảm giác thèm ăn. Tuy nhiên, chất này lại gây tác dụng phụ là tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, và từ năm 2010 đã bị đưa vào danh sách cấm tại Trung Quốc.