Sao nam nguy kịch vì mắc viêm gan B, phổi thiếu máu là ai?

Trong X Factor, Chí Thành gây ấn tượng với các ca khúc Bang Bang Boom Boom, I Know, Cây Vĩ Cầm... Dù được đánh giá cao nhưng chỉ dừng lại ở Top 4 nhóm thí sinh nam dưới 25 tuổi, Fame Chí Thành để lại nhiều tiếc nuối.



Chí Thành từng gây chú ý khi tham gia cuộc thi Nhân Tố Bí Ẩn mùa đầu tiên

I KNOW - PHẠM CHÍ THÀNH



Khán giả nhận xét về màn trình diễn của Chí Thành tại cuộc thi X Factor