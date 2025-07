Sao nam Hàn Quốc chạy bộ ở hồ Gươm

Anh còn góp mặt trong Cinderella and the Four Knights (2016), My Sassy Girl (2017), Shooting Stars (2022) và The Escape of the Seven: Resurrection (2024).

Trước Lee Jung Shin, giọng ca chính của CNBLUE là Jung Yong Hwa từng đến Việt Nam 2 lần, đều vì công việc. Vào tháng 3/2012, anh tham gia sự kiện âm nhạc Vietnam - Korea Music Festival ở Hà Nội. Lần gần nhất vào tháng 1/2020, để ghi hình cho chương trình biểu diễn đường phố ở TP. HCM.