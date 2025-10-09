Sao nam 'Gặp nhau cuối tuần' qua 2 thập kỷ: Người thăng tiến, kẻ vướng lao lý

Gặp nhau cuối tuần lần đầu tiên lên sóng năm 2000 và kết thúc năm 2006, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả truyền hình. Chương trình cũng trở thành phần ký ức của nhiều thế hệ người xem với những kịch bản đặc sắc.

Từng là bệ phóng cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, đến nay sau hơn 2 thập kỷ, cuộc sống và sự nghiệp của dàn sao nam trong chương trình có nhiều thay đổi.

Xuân Bắc trở thành Cục trưởng

Xuân Bắc là một trong những nghệ sĩ tham gia chương trình Gặp nhau cuối tuần ngay từ những số đầu tiên. Anh chào sân với tiểu phẩm Sành điệu và liên tục toả sáng trong các tiết mục khác.

Với lối diễn tự nhiên, cách xử lý tình huống thông minh, hài hước, nam diễn viên dễ dàng mang lại tiếng cười cho khán giả.

Xuân Bắc thời đóng "Gặp nhau cuối tuần".

Nhờ thành công của Gặp nhau cuối tuần, Xuân Bắc lấn sang lĩnh vực MC. Anh dẫn các chương trình như Đuổi hình bắt chữ, Hỏi xoáy đáp xoay... Ở lĩnh vực nào, anh cũng tạo được dấu ấn đậm nét.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Xuân Bắc được phong tặng danh hiệu NSND. Anh từng có thời gian làm Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam và hiện là Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xuân Bắc hiện là Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ngoài sự nghiệp, Xuân Bắc còn có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên vợ và 3 cậu con trai.

Tự Long ngày càng thăng tiến