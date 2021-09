Sao nam bị ghét nhất 'Squid Game' đón con đầu lòng

Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng tham gia nhiều tac phẩm khác như Racket Boys,The Legend Of The Blue See...

Với lối diễn xuất đa đạng, Park Hae Soo đã nhận được giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Seoul 2018 và danh hiệu tương tự tại Giải thưởng Điện ảnh Rồng xanh năm 2019.