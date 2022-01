Sao MU làm loạn đòi đi, từ chối ra sân thi đấu

MU đánh rơi 2 điểm đáng trách trước Aston Villa sau khi dẫn trước đến 2 bàn nhưng lại để chủ nhà rút ngắn và gỡ hòa trong 5 phút, bởi dấu ấn ra mắt của Coutinho.

Martial từ chối chơi cho MU, kiên quyết ra đi

Ngoài niềm cay đắng cảm giác hòa như thua, HLV Ralf Rangnick còn tiết lộ điều kém vui và cũng rất thiếu chuyên nghiệp từ Anthony Martial: anh từ chối thi đấu cho Quỷ đỏ.



Do vậy mà chiến lược gia người Đức chỉ có thể điền tên 8 cầu thủ dự bị, thay vì 9.



“Đáng lẽ, Anthony Martial có tên trong danh sách, nhưng cậu ấy không muốn góp mặt trong đội hình MU. Đó là lý do vì sao cậu ấy không đi cùng chúng tôi đến đây”, Ralf Rangnick lên tiếng khi được hỏi về sự vắng mặt của cầu thủ này.



Trước đó, Martial đã yêu cầu được rời Old Trafford trong tháng 1 và HLV Ralf Rangnick xác nhận điều này. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định, việc ra đi của các cầu thủ MU phải được dựa trên cả lợi ích của CLB, chứ không chỉ riêng cá nhân họ.



Sevilla quan tâm đến Martial nhưng không thể đáp ứng mức lương của ngôi sao người Pháp hoặc đưa ra mức phí cho mượn mà MU muốn.



Cầu thủ này không bắt đầu một trận nào ở Premier League kể từ ngày 2/10 và không ra sân lần nào kể từ chiến thắng 3-2 của MU trước Arsenal vào ngày 2/12/2021.



Martial không được Rangnick chọn vào đội hình MU những trận gần đây. Nhưng do MU ảnh hưởng chấn thương, số cầu thủ tham gia Cúp các QG châu Phi và vắng mặt bởi Covid-19, khiến chiến lược gia người Đức không đủ quân cho danh sách dự bị trận gặp Aston Villa. Do vậy, Rangnick đã hỏi Martial liệu có muốn tham gia và anh đã từ chối.