"Sao" làm đẹp: Gương mặt đẹp nhất nhì Kpop đánh thức vẻ đẹp bằng quy tắc 4-2-4

Để sở hữu một làn da không tì vết, Suzy cũng rất chú trọng đến việc dưỡng trắng, bởi một làn da trắng, không có nếp nhăn và mụn là làn da đẹp nhất. Nhiều người có làn da trắng thường bỏ qua bước làm trắng da, nhưng Suzy cho biết cô muốn chăm sóc da nhiều hơn nữa, bởi với cô, một làn da trắng chính là bí quyết để có được vẻ đẹp tự nhiên và tự tin.



Suzy luôn xuất hiện trước công chúng với lối trang điểm ấn tượng. Vì vậy, sở hữu một làn da trắng sáng không chỉ là điểm cộng mà còn là bí quyết để có lớp nền tự nhiên nhất.

‘Tình đầu quốc dân’ từng chia sẻ trong một chương trình rằng cô trộn tinh chất với kem nền, kem CC hay bất kỳ loại kem lót trang điểm nào để trông tự nhiên nhất. Chính vì vậy lớp nền của Suzy lúc nào cũng đẹp.

