Sao chổi 3I/ATLAS không phải tàu vũ trụ hay vật thể ngoài hành tinh

Tuy nhiên, Avi Loeb, người từng gây tranh cãi với tuyên bố rằng ‘Oumuamua là “cánh buồm ánh sáng” của người ngoài hành tinh, tiếp tục khơi dậy dư luận khi nói 3I/ATLAS có thể thực hiện “động tác điều hướng” khi đến gần Mặt trời vào cuối tháng 10, ở khoảng cách 200 triệu km so với Trái đất, và thậm chí “phóng các thiết bị thăm dò” đến những hành tinh lân cận.

Các vật thể liên sao như 3I/ATLAS vô cùng hiếm: trước đây nhân loại chỉ từng phát hiện hai vị khách tương tự, 1I/‘Oumuamua (2017) và 2I/Borisov (2019), mỗi vật thể đều bổ sung dữ kiện cho bức tranh về sự hình thành hành tinh quanh các ngôi sao khác. Ước tính, 3I/ATLAS có thể già hơn Hệ Mặt trời tới 3 tỷ năm.

Giới khoa học phản bác mạnh mẽ. Elena Manjavacas, nhà thiên văn học tại Viện Khoa học Kính thiên văn Không gian (STScI), cho rằng để giả thuyết của Loeb có cơ sở, phải thỏa mãn hàng loạt điều kiện gần như bất khả: “Phải tồn tại sự sống khác trong vũ trụ; phải có trí tuệ; phải phát triển công nghệ vũ trụ; và phải biết đến sự tồn tại của Trái đất rồi quyết định gửi tàu đến đây”. Bà kết luận: “Khả năng ấy gần như bằng không. Giải thích hợp lý nhất là đây chỉ là một sao chổi đặc biệt”.

Dù 3I/ATLAS gây tò mò, các đặc tính của nó vẫn phù hợp với mô hình một vật thể tự nhiên đến từ vùng lạnh và xa của thiên hà. “Xác suất nó là sao chổi kỳ lạ cao hơn vô hạn so với khả năng là tàu ngoài hành tinh”, Kueppers nói.

Giữa lúc các tuyên bố của Loeb lan rộng, Mạng lưới Cảnh báo Tiểu hành tinh Quốc tế (IAWN) công bố kế hoạch chiến dịch quan sát 3I/ATLAS từ 27/11 - 27/1. Sự trùng hợp thời gian đã khiến mạng xã hội dậy sóng với tin đồn rằng NASA kích hoạt “giao thức phòng thủ hành tinh”. Thực tế, đây chỉ là hoạt động khoa học thường kỳ, do Liên Hợp Quốc điều phối, nhằm tăng độ chính xác trong việc tính toán quỹ đạo, vận tốc và thành phần hóa học của vật thể. Không hề có biện pháp phòng vệ nào được thực hiện.

“Điều quan trọng là lắng nghe giới khoa học”, Manjavacas nói. “Chúng tôi dựa vào bằng chứng, không phải vào ước mơ. Ý tưởng tàu ngoài hành tinh nghe hấp dẫn, nhưng cực kỳ phi thực tế”. Tuy vậy, bà vẫn hoan nghênh sự quan tâm của công chúng: “Điều đáng quý là thiên văn học vẫn khiến con người say mê. Không vì người ngoài hành tinh, mà vì nó giúp chúng ta hiểu rõ hơn vị trí của mình trong vũ trụ”.