Sao 'Bỗng dưng muốn khóc': Người lấy đại gia rời xa showbiz, kẻ vướng scandal từ thiện

Bỗng dưng muốn khóc ra mắt năm 2008, do Vũ Ngọc Đãng làm biên kịch, đạo diễn. Phim là câu chuyện về mối tình đặc biệt của cậu “công tử bột” Bảo Nam (Lương Mạnh Hải) và cô gái mồ côi bán sách cũ lề đường Trúc (Tăng Thanh Hà).

Từ một công tử con nhà giàu, ăn chơi quậy phá bị cha mẹ đuổi ra đường, Bảo Nam đã đi tìm lại chính mình nhờ sự giúp đỡ của cô gái nghèo khó nhưng giàu nghị lực sống, đồng thời cũng nhận ra tình yêu đích thực của cuộc đời. Thời điểm phát sóng trên VTV1, phim tạo cơn sốt với khán giả, đưa tên tuổi nhiều diễn viên toả sáng và có chỗ đứng trong giới showbiz.

Clip trích đoạn trong phim 'Bỗng dưng muốn khóc'

Your browser does not support the video tag.

Thúy Ngọc