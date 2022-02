Sao 'Bến không chồng': Người cô độc với thú cưng, người về núi ở ẩn

Sau Hạnh trong "Bến không chồng", Thuý Hà đóng thêm phim "Mưa bóng mây", "Những cô gái trong thành phố", "Về nhà đi con", "Ngày mai bình yên"... sau đó dành nhiều thời gian cho 2 con và gia đình nhỏ. Năm 2019, Thuý Hà công khai ly hôn chồng sau 10 năm chung sống.

Hiện tại, ngoài công việc ở Nhà hát Kịch Hà Nội, cô dành toàn tâm toàn ý cho phim truyền hình.

Your browser does not support the video tag.

NSND Như Quỳnh trong tập cuối 'Hương vị tình thân'

Ngân An