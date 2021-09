Sao Á - Âu diện đồ Công Trí: Người hóa nàng thơ, nàng khoe ngực khủng

Trước đó, trong MV ''On the Ground'', Rosé cũng diện một thiết kế từng ra mắt tại Tuần lễ thời trang New York mùa xuân hè 2020 của NTK Công Trí.



Tháng 8 vừa qua, Lorde xuất hiện tại buổi biểu diễn ''The Late Late Show With James Corden'' trong chiếc đầm len móc vừa gợi cảm vừa tinh tế từ NTK Việt.



Nữ ca sĩ chọn tông trang điểm màu nude đơn giản nhưng đầy lôi cuốn. Chiếc đầm len móc cũng giúp Lorde khoe khéo vòng eo thon thả.