Sáng tỏ tin tìm thấy Diễm My ở hầm bí mật của 'Tịnh thất Bồng Lai'

Trước đó, vào năm 2019, cô gái Diễm My (SN 1999) từng đến Tịnh thất Bồng Lai xin "tu tập" nhưng không được gia đình đồng ý. Nhận thấy đây không phải là cơ sở tôn giáo, vợ chồng bà Mai đã phản đối việc con "tu hành" tại đây, dẫn đến việc Diễm My bỏ trốn.

Bà Tuyết Mai từng chia sẻ suốt 2 năm qua, vợ chồng bà không thể gặp được con. Vào năm 2020, vợ chồng bà từng "nhận" lại con từ cơ quan công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An nhưng Diễm My sau đó lại bỏ nhà đi.

Trước đó, gia đình từng treo thưởng 1 tỷ đồng cho ai tìm thấy con gái.

Ở 1 diễn biến khác, Công an tỉnh Long An cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can với ông Lê Tùng Vân về các tội danh: "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Loạn luân".

Hiện tại, ai nấy đều mong ngóng về tình trạng hiện tại của Diễm My như thế nào và hi vọng gia đình sớm đón được em về nhà.

