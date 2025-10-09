Sáng tạo nội dung gắn với niềm tự hào dân tộc

Theo ông Lê Quang Tự Do, chỉ trong vòng ba năm, diện mạo không gian mạng đã thay đổi rõ rệt: "Nếu trước đây khó có thể hình dung thì nay, những nội dung chính thống, mang giá trị tích cực cho cộng đồng đã dần trở thành dòng chảy chủ đạo trên các nền tảng mạng xã hội, thay thế cho các nội dung độc hại từng có lúc lấn át. Minh chứng rõ nét là trong hai đợt đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, dòng chảy nội dung tích cực không chỉ đến từ KOL, KOC mà còn lan tỏa mạnh mẽ từ chính người dân, điều mà chúng tôi gọi là truyền thông nhân dân".

Ông khẳng định, Vietnam iContent 2025 sẽ tiếp tục duy trì đà phát triển, mang lại sự thú vị, độc đáo và chắc chắn thành công.

Vietnam iContent 2025 sẽ diễn ra từ tháng 9 đến tháng 11/2025 tại TPHCM với chuỗi hoạt động phong phú. Điểm nhấn là Giải thưởng Vietnam iContent Awards 2025 (với ba hạng mục: Nhà sáng tạo số, Sản phẩm số, Vì cộng đồng), gồm ba vòng: đề cử (4/9-25/9), bình chọn (3/10-24/10) và chung kết (30/10 - 18/11).