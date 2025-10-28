Sáng nay, xét xử ông Hồ Đại Dũng và 140 bị cáo trong vụ đánh bạc ngàn tỉ tại khách sạn Pullman

Ngày 28-10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 141 bị cáo trong vụ án đánh bạc hơn 2.500 tỉ đồng xảy ra tại King Club, khách sạn Pullman Hà Nội.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 tuần, từ ngày 28-10 đến ngày 12-11.

Trong tổng số 141 bị cáo, có 5 bị cáo bị VKSNDTC truy tố và đưa ra xét xử về tội tổ chức đánh bạc, 136 bị cáo còn lại bị truy tố và đưa ra xét xử về tội đánh bạc.

Ở tội đánh bạc, có các bị cáo: Hồ Đại Dũng (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ), Ngô Ngọc Đức (cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình), Đỗ An Tuấn (cựu Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản – Sở NN&PTNT tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Xuân Huệ (cựu Phó trưởng phòng Khoa giáo văn xã, Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Thu Thủy (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế kiểm định giao thông xây dựng và Thi công xây lắp), Chu Đình Tuấn (bác sĩ), Lê Thế Chiến (cựu Phó TBT Tạp chí Thanh tra Chính phủ)...