Sáng nay, TP.HCM và nhiều địa phương cho học sinh trở lại trường

Tại TP.HCM, học sinh khối 7, 8, 9, 10, 11, 12 sẽ đi học trực tiếp từ sáng nay (4/1), các khối lớp còn lại tiếp tục học trực tuyến. Riêng xã đảo Thạnh An (Cần Giờ), học sinh từ lớp 1 đến 12 đến trường học trực tiếp do địa phương này tình hình dịch ổn định, đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường.

Thành phố cũng cho phép các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở hoạt động giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa được tổ chức dạy trực tiếp.

Trước đó, TP.HCM tổ chức thí điểm cho học sinh lớp 9 và lớp 12 đi học trở lại sau thời gian dài học online. Kết quả 2 tuần thí điểm là cơ sở để thành phố mở rộng việc dạy học trực tiếp.